中職／單季3支滿貫砲有神奇巧合　林立：天時地利人和

▲林立。（圖／記者黃克翔攝）



記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿林立30日對戰統一獅轟出滿貫砲，本季第3度敲滿貫，追平中職單季紀錄，繼中信兄弟彭政閔後本土第2人，有趣的是，林立本季3發滿貫砲都是5局下所擊出，他笑稱，自己並未注意到此事，「當下也沒想說要擊出全壘打，心裡只是想把球打到外野，想辦法送回隊友。」

林立昨役5局下滿壘無人出局上場打擊，從獅隊先發投手林子崴手中擊出本季第16轟，個人生涯、單季第3支滿貫砲，追平洋砲鷹俠（1991）、彭政閔（2002）紀錄。

請繼續往下閱讀...

追平中職紀錄，林立事後也透過旁人得知，今年3發滿貫砲都是在5局下所擊出，他笑說：「滿巧的，這種事情也要天時地利人和啦，總不會每一次都剛好在滿壘時能敲全壘打，當下只是想把球打好，也沒想說要全壘打或是安打。」

身材不像其他重砲打者，但林立本身有不錯的爆發力，展現一定的長打能力，他說：「其實以前也不是很有力的打者，大學接觸的重訓觀念改變後，更知道怎麼訓練，像是以爆發力為主，在對的地方作加強，基本上是不會差太多。」

16轟已是生涯單季新高，林立還有機會朝20轟邁進，他還是老話一句，自己並不追求長打，「自己只是要求擊球確實，有時擊球點打好，加上有揮棒速度，球當然會飛得比較遠。」他也透露，自己的全壘打並不是飛得特別遠，「只是打到點，剛好都飛過牆。」