不斷更新／朱育賢2分砲加持　桃猿1局3比0統一

▲朱育賢。（圖／記者林敬旻攝）



體育中心／綜合報導

獅猿31日進行3連戰第2場交手，桃猿1局下靠著連續安打先馳得點，朱育賢隨後又補上1支2分打點全壘打，目前1局打完以3比0領先作客的獅隊。

一局上

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1. 第一棒2B林靖凱：三壘滾地球遭到刺殺，一出局。

2. 第二棒LF蘇智傑：二壘滾地球遭到刺殺，兩出局。

3. 第三棒DH吳桀睿：右外野三壘安打，三壘有人。

4. 第四棒1B鄧志偉：二壘滾地球遭到刺殺，三出局。

一局下

1. 第一棒RF藍寅倫：右外野二壘安打，二壘有人。

2. 第二棒3B林立：點成內野安打，一三壘有人。

3. 第三棒1B陳俊秀：游擊滾地球形成雙殺，藍寅倫回本壘得分，兩出局。

統一7-ELEVEn獅（0）：（1）Lamigo桃猿

4. 第四棒C林泓育：三游間穿越安打，一壘有人。

5. 第五棒LF朱育賢：中外野全壘打，帶有兩分打點。

統一7-ELEVEn獅（0）：（3）Lamigo桃猿

6. 第六棒2B郭嚴文：中外野安打，一壘有人。

7. 第七棒SS林承飛：捕手前滾地球遭到刺殺，三出局。



統一7-ELEVEn



林靖凱

蘇智傑

吳桀睿

鄧志偉

陳鏞基

鄭鎧文

郭峻偉

莊駿凱

林祖傑

▲藍寅倫。（圖／記者季相儒攝）



Lamigo

藍寅倫

林立

陳俊秀

林泓育

朱育賢

郭嚴文

林承飛

廖健富

邱丹

