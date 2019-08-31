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不斷更新／朱育賢2分砲加持　桃猿1局3比0統一

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▲Lamigo桃猿朱育賢全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱育賢。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

獅猿31日進行3連戰第2場交手，桃猿1局下靠著連續安打先馳得點，朱育賢隨後又補上1支2分打點全壘打，目前1局打完以3比0領先作客的獅隊。

一局上

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1. 第一棒2B林靖凱：三壘滾地球遭到刺殺，一出局。
2. 第二棒LF蘇智傑：二壘滾地球遭到刺殺，兩出局。
3. 第三棒DH吳桀睿：右外野三壘安打，三壘有人。
4. 第四棒1B鄧志偉：二壘滾地球遭到刺殺，三出局。

一局下

1. 第一棒RF藍寅倫：右外野二壘安打，二壘有人。
2. 第二棒3B林立：點成內野安打，一三壘有人。
3. 第三棒1B陳俊秀：游擊滾地球形成雙殺，藍寅倫回本壘得分，兩出局。
統一7-ELEVEn獅（0）：（1）Lamigo桃猿
4. 第四棒C林泓育：三游間穿越安打，一壘有人。
5. 第五棒LF朱育賢：中外野全壘打，帶有兩分打點。
統一7-ELEVEn獅（0）：（3）Lamigo桃猿
6. 第六棒2B郭嚴文：中外野安打，一壘有人。
7. 第七棒SS林承飛：捕手前滾地球遭到刺殺，三出局。


統一7-ELEVEn


林靖凱
蘇智傑
吳桀睿
鄧志偉
陳鏞基
鄭鎧文
郭峻偉
莊駿凱
林祖傑

▲▼0828 中職桃猿VS富邦-藍寅倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲藍寅倫。（圖／記者季相儒攝）

Lamigo

藍寅倫
林立
陳俊秀
林泓育
朱育賢
郭嚴文
林承飛
廖健富
邱丹

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