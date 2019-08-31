U18世界盃／林子崴對美國優質先發　教頭：超乎預期

▲U18中華隊林子崴。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃31日預賽第二戰對決美國隊，先發投手林子崴主投6局失3分優質先發內容，總教練周宗志稱讚他表現超乎預期。

美國隊在開打前到台灣與中華隊進行3場熱身賽，面對熟悉的敵人，林子崴首局遇到亂流失2分，隨後兩局壓制，4局下再失1分，投完6局完成先發任務退場，共被敲7支安打，奪3次三振，失3分。

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首局野手因不適應人工草皮，滾動速度快兩度無法完成雙殺，首局被連續安打失分，林子崴坦言，「第一局蠻緊張的有點失常，太綁手綁腳，球也有點偏高，2局後開始抓他們的缺點，就有收到效果。」

林子崴在玉山盃表現不俗，是新北市奪冠功臣之一，集訓期間持續進步，也展現二刀流，他日前對美國熱身賽第3戰投1局失3分，此戰完成先發任務，他表示，「熱身賽時對美國比較陌生，自己的狀況也還在挑整。」預賽正式對決，林子崴則說，「還在預期內，因為有順利拉長局數，其實還可以再更好。」

總教練周宗志則認為，「第1局他自己有亂流，整體表現還不錯，超乎預期，本來就設定以變速球壓制，只是首局自己失投太多，球偏高，失兩分後回穩，因為後面有調整球的位置，收到效果。」

原本設定變速球為主要球路，一開始還有效，不過美國隊從3、4局開始鎖定變速球，林子崴說，「直球狀況比較好，不過因為他們都打直球，所以還是用變化球為主，有發現他們在注意變速球，也有改變配球策略。」