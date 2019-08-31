U18世界盃／妨礙守備判決中華吃悶虧　主審水準有點差

▲U18中華隊。（圖／甘霖廣告提供）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃31日中華隊與美國隊之戰，出現幾次明顯爭議性的誤判，主審的好球帶也飄忽不定，讓中華隊投手群難以適應，教頭周宗志直呼，斯里蘭卡籍主審的水準有點差。

此戰4局下美國隊再次展開攻勢，首名打者哈特（Colby Halter）安打上壘後，接著發動盜二壘，同一時間打者托倫蒂諾（Milan Tolentino）出棒後，直接擋在捕手羅暐捷前方，羅暐捷阻殺跑者不及，周宗志上場抗議妨礙守備，但裁判沒有任何動作，該局美國隊再下一城。

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針對妨礙守備爭議判決，總教練周宗志表示，「這個判決對球隊有一定的影響，跟主審抗議打者腳跨出去，但主審卻說沒有妨礙守備、沒有看到。」而妨礙守備也不在即時重播輔助判決範圍之內，中華隊吃了一個大悶虧。

除了妨礙守備的誤判之外，主審好球帶也有「變形蟲」的狀況，周宗志直言，主審水準有落差，雖然不能去怪裁判，但好球帶不固定，讓選手不好適應，也影響到投手群的表現。

此戰開局中華隊守備就出狀況，先發林子崴丟掉2分，落後的中華隊儘管在6局上突破壓制，但打線始終無法有效串連，加上投手群控球不穩自亂陣腳，終場中華隊1比8敗給美國隊，吞下預賽首敗，也是對戰4連敗。下一戰9月1日將要對上實力頗有看頭的西班牙。