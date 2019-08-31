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中華隊亞青定向越野賽再添1銀1銅　獲2銀1銅歷屈最佳

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▲中華隊定向越野。（圖／定向越野協會提供）

▲中華隊亞青定向越野共獲2銀1銅，歷屆最佳。（圖／定向越野協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

第3屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天(31日)進行壓軸的中距離決賽，中華小將有有1銀1銅獎牌進帳，20歲女子組黃敏惠以只差金牌6秒的成績屈居銀牌，16歳女子組梁宇琪奪得銅牌，總計中華隊在本屆亞青賽共獲2銀1銅及2個第6，是歷屈最佳表現。

今天天公作美，是三天賽事天氣最好的一天，比賽在風景優美的中信高原園區舉行，由於天氣好，選手參賽完全是技術與經驗的比拼。20歲男子組競技長度4點2公里，20歲女子組3點2公里，18歲男子組3點9公里，18歲女子組2點7公里，16歲男子組2點9公里，16歲女子組2點6公里，中華隊陣中較有參賽經驗的選手大致能順利完賽，教練團對選手的表現感到滿意。

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20歲女子組黃敏惠是此次表現相當出色的選手，今天共有13位女將參賽，黃敏惠一開始就穏定前進，她是第5個出發的選手，但很快就取得領先地位，以41分32秒完賽，只輸給以41分26秒獲金牌的日本選手6秒，並且領先得銅牌的中國選手1分44秒之多。

16歲組女將梁宇琪是中華隊唯一每天都上頒獎台的選手，她今天表現出對山林定向訓練有素的優勢，在17位選手中第3位完賽，只落後香港與中國選手。

中華隊其他選手也拼全力出賽，16歲男子組李東陽排名第9，18歲男子組蔡亞宸排名12、鄭凱懋排名15。20歲男子組競爭最激烈，共有20位選手參賽，中華隊黃博遠最後名列第7。大會於今晚舉行頒獎閉幕晚會，為本屆亞青賽畫下句點，大家相約2021年第4屆亞青賽香港見。中華隊明天返台。

▲中華隊定向越野。（圖／定向越野協會提供）

關鍵字： 中華隊定向越野
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