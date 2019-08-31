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世籃賽／史科拉打5次史上最多　堅持不退想為國家出賽

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▲美國隊崔斯、阿根廷史柯拉。（圖／CFP）

▲史柯拉參加5次世籃賽史上最多。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽31日開打，歐陸強權之一的阿根廷，也在首日就有比賽，儘管今年陣容大換血，但阿根廷仍有史科拉(Luis Scola)這名39歲的老將坐鎮，而這也是他第5次打世界盃，創下史上最多的紀錄，至於為何不選擇退役，史科拉則豪爽表示，「覺得自己要多打一點。」

史科拉作為阿根廷「黃金一代」的成員，過去曾帶領球隊連續重挫錯美國，不過隨著老隊友吉諾比利等人接連的退休，現在黃金一代只剩下史科拉一人。而他今年也再次代表阿根廷參加世籃賽，這已經是他第5次打世籃賽，是史上最多次；今年第5次參戰的還有安哥拉的明加斯(Eduardo Mingas)、巴西的巴柏沙(Leandro Barbosa)、賈西亞(Alex Garcia)、瓦萊喬(Anderson Varejao)。

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儘管已經高齡39歲，但史科拉在場上狀態依舊火燙，先前對決日本的熱身賽還轟下20分、5籃板的數據，雖然目前阿根廷進入換血期，史科拉仍沒有退役的念頭，同時對於比賽還是很熱情，「我非常感動，無論是在這個夏天之後，或是有沒有奪下獎牌，我都會再次為國效力。我非常喜歡代表我的國家出戰，這對我來說，不僅是一場比賽，我總是感受到一種強烈的熱情和對國際賽的愛，也喜歡和隊友一起穿著藍白色的球衣。」

至於自己為什麼不退休，史科拉則豪爽的說，「我知道我這一代很多人都退役了，但我覺得自己要多打一點，所以我還在這裡，雖然年紀大了，但仍想在場上，為我的隊友們歡呼還有一起旅行。」阿根廷接下來將在晚上8點30分對決韓國，而這次他們同組中還有俄羅斯、奈及利亞。

▲美國隊崔斯、阿根廷史柯拉。（圖／CFP）

▲史科拉不退休，只希望可以多打一點比賽。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽阿根廷史科拉
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