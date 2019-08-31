戈登獲火箭延長合約　4年7600萬美元提前留人

▲火箭射手戈登。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

火箭射手戈登(Eric Gordon)就合約到2019-20賽季結束，但在台灣時間31日他獲得球團延長合約，以4年7600萬美元留人，穩下後場外線砲火。

不過戈登4年合約僅有前3年為保障合約，年薪分別為1690萬、1820萬以及1960萬。第四年為非保障合約的2090萬，但如果入選明星賽，或是幫助火箭奪下總冠軍，將轉為保障合約。

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戈登上個賽季場均16.2分外線命中率36%，出賽68場有53場先發，明年最後一年的舊合約將給他1410萬美元。戈登2016-17賽季來火箭後，該季獲選為年度最佳第六人，3年來得分位居全隊第二或第三，2017-18賽季幫助火箭打出聯盟最佳65勝17敗的成績，闖進西區冠軍賽。

身在以外線進攻為主的火箭，他的地位吃重，過去3個賽季全聯盟僅有6位球員至少都命中200顆三分球，他便是其中之一。他在2016-17賽季命中生涯最佳的246顆，近兩年也分別有218和216顆。

其他達到此標竿的球員還有聯盟頭號射手柯瑞(Stephen Curry)、哈登(James Harden)、里拉德(Damian Lillard)、湯普森(Klay Thompson)以及華克(Kemba Walker)。