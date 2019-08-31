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不斷更新／班華德初登板對廖乙忠　富邦、中信先發名單

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▲▼富邦悍將,班華德。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將班華德。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

富邦悍將31日在新莊主場迎戰中信兄弟，為力阻吞下三連敗，富邦推出新洋投班華德（Travis Banwart），而中信則推出廖乙忠迎敵。

這是班華德生涯首度在中職一軍登板，他曾在二軍曾兩度登板先發出賽，7月31日在二軍交流賽，面對FUTURE STAR投4.2局失2分；8月7日則是和中信兄弟二軍交手，投6局飆出8次三振，失4分其中3分為自責分。

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▲▼中信兄弟,廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

廖乙忠本季先發8場，戰績3勝2敗、防禦率4.44，他曾3度和富邦悍將交手，8月11日更投出代表作，繳出8局無失分好球，他面對富邦防禦率為4.12。

富邦先發名單，第一棒右外野手張正偉、第二棒三壘手楊晉豪、第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒中外野手林哲瑄、第六棒二壘手王正棠、第七棒左外野手高國麟、第八棒捕手戴培峰、第九棒游擊手李宗賢。

中信先發名單，第一棒二壘手岳東華、第二棒三壘手王威晨、第三棒右外野手陳子豪、第四棒左外野手詹子賢、第五棒指定打擊彭政閔、第六棒一壘手蘇緯達、第七棒中外野手張志豪、第八棒捕手高宇杰、第九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將中信兄弟
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