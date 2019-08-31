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中職／多猛對決瑞安　運彩開盤看好桃猿

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▲▼統一獅,瑞安。（圖／記者季相儒攝）

▲瑞安。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿、統一獅三連戰第二戰，Lamigo推出新洋投多猛，對決統一投出「完全比賽」紀錄的瑞安。運彩開盤看好桃猿。

運彩有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出桃猿讓1.5分，賠率2.05，統一獅受讓1.5分，賠率1.50。

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大小總分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85，不讓分方面，桃猿賠率1.50，統一獅賠率2.05，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

冠猛轉先發表現不佳，儘管期末考交出5局8安失4分取得勝投，教練團對投球內容仍有微詞，在831大限前遭解約，改登錄洋投多猛。

多猛在二軍僅1場先發出賽，2.2局被擊出4安1轟，失4分但只有1分為自責分，防禦率3.38，雖然成績不盡理想，總教練洪一中仍決定「賭一把」，盼多猛能如其名，助球隊一臂之力。

相隔3周，瑞安再度與暴力猿打線交手，8月11日在打線火力支援下，瑞安也繳出6.1局失3分的優質先發拿下勝投。相比去年，今年瑞安對Lamigo較少一局爆導致大量失分的情形，但本季對戰除了首戰，每場至少失3分自責分，壓制力不足，搶勝仍需一搏。

關鍵字： 瑞安中華職棒統一獅多猛Lamigo桃猿
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