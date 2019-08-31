U18世界盃／中華隊自亂陣腳　1比8輸美國吞預賽首敗

▲U18中華隊先發林子崴。（圖／甘霖廣告提供）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃中華隊今(31)日預賽第2戰對上分組勁敵美國隊，開局中華隊守備就出狀況，先發林子崴丟掉2分，落後的中華隊儘管在6局上突破壓制，但打線始終無法有效串連，加上投手群控球不穩自亂陣腳，終場中華隊1比8敗給美國隊，吞下預賽首敗，也是對戰4連敗。

開賽美國隊來勢洶洶，林子崴被連敲3支安打形成滿壘，索德斯特倫（Tyler Soderstrom）游擊滾地球，中華隊雙殺不成，二壘手李灝宇出現傳球失誤，美國一口氣攻下2分。隨後林子崴再度投成滿壘，最後讓對手敲出滾地球止住失分。

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回穩的林子崴在4局下再次遭遇亂流，哈特（Colby Halter）安打上壘後，成功盜上得點圈，並靠著托倫蒂諾（Milan Tolentino）安打，跑回美國隊第3分。中華隊於6局上破蛋，何恆佑擊出安打後，先趁著暴投站上二壘，再靠滾地球推進上到三壘，接著鄭宗哲適時安打，幫助中華隊追回1分，這也是中華隊唯一得分。

▲U18中華隊鄭宗哲。（圖／甘霖廣告提供）



7局下王彥呈接替登板，面對首名打者投出保送，接著被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲安打，留下一、三壘有人局面退場。中華第三任投手陳志杰控球仍不理想，兩人前後投了4個四死球，美國該局進帳3分。8局下索德斯特倫從「火球男」潘文輝手中扛二壘安打，將領先擴大至8比1，最終美國以7分差輕鬆拿下勝利。

在U18世界盃四連霸的美國隊目前取得跨屆18連勝，對中華隊則是拿下對戰4連勝，至於中華隊上一次擊敗美國隊已是2006年的古巴世界盃。

▲U18中華隊王彥呈。（圖／甘霖廣告提供）