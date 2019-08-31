世籃賽／塞爾維亞奪冠熱門　「巨神兵」坦言每場都難

▲「巨神兵」直言世界盃比賽不好打。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽31日正式拉開序幕，而今年奪冠大熱門的塞爾維亞在首日就將對上安哥拉，對此陣中的「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)坦言，理解球隊被寄望奪冠的處境，但正式開打後，與熱身賽完全不一樣，每一場都會打得很艱困。

塞爾維亞在2014年世錦賽與2016年里約奧運都闖進決賽，但最終都不敵美國，僅斬獲銀牌，不過他們也讓外界見識到了他們整體強大的戰力。今年在美國隊大咖球星都不打的情況下，塞爾維亞被看好可以阻斷他們的3連霸之路，塞爾維亞更是連2期被FIBA評為今年世籃賽戰力最強隊伍。

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今年塞爾維亞陣中，雖然少了「歐洲王」特奧多西奇(Milos Teodosic)，但仍有約基奇(Nikola Jokic)坐鎮，同時還有好幾名NBA球員在隊上，由此可見塞爾維亞今年相當有機會擊敗美國奪下金牌，而且他們同時還是今年32支參賽隊伍中，唯一在熱身賽全勝的隊伍，取得9勝0敗的戰績。

▲塞爾維亞主將約基奇。（圖／CFP）



對此馬里亞諾維奇感到非常興奮，「到目前為止，我們喜歡所發生的一切，我們喜歡為國家打球，能參加世界盃籃球賽這種事不常見，我的意思是，你醫生都不斷努力訓練，觀看其他球員在歐錦賽、世界盃、奧運上的表現，當你最終成功時，一切才會變得有意義，那感覺很棒。」

雖然塞爾維亞目前熱身賽處於不敗，但「巨神兵」還是不敢掉以輕心，直言真正比賽跟熱身賽還是很不一樣，「世界盃的比賽很不容易，我們可能在友誼賽中擊敗了一些球隊，但現在不同了，因為這裡每一場比賽都很重要，我們必須在每場比賽的40分鐘內保持專注。」

「每場比賽都會很精彩和艱困，因為這裡每個人都和每支球隊都很出色，他們和我們一樣都很努力訓練。每一次攻防，或一個犯規，都會影響到整場比賽，能參加其中一場比賽，可能都是每位球員最大的願望，對此只能表現最好，我們要尊重每支球隊，尤其是我們的對手，必須保持專業。」馬里亞諾維奇說到。

▲馬里亞諾維奇。（圖／達志影像／美聯社）