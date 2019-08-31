世籃賽／吃飯不揪他更開心　波波滿意美國化學效應

▲美國男籃華克與總教練波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

世界盃男籃錦標賽將在31日晚間開戰，抵達上海後美國隊立刻組織沒有教練團的球員限定晚餐，反而讓總教練波波維奇(Gregg Popovich)非常開心，「我們球隊在短時間內就建立起兄弟情感！」

美國隊集訓從拉斯維加斯到澳洲再到中國，一路以來面對不少質疑，以及球星一個一個離去，承受不少壓力。過程中波波維奇也幾次主動揪團吃晚餐，希望打造團隊凝聚力。而現在球員反倒自己去吃晚餐，讓他感到非常開心。「在短時間內他們的距離拉近了，現在感覺得到兄弟情感，這對球隊有很大幫助。」

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美國隊在上海一同外出享用牛排以及海鮮，這一餐由明星後衛華克(Kemba Walker)買單。「我們想為彼此而戰，這是最重要的。我們也不停溝通，激勵彼此進步。享受並肩作戰的感覺，這是很棒的經驗。」

「你必須先樂在其中，才會對彼此有責任感。先對彼此產生同理心，才能互相挺身而出，你必須愛你的隊友。」波波維奇說。

不過這次晚餐，獨漏了中鋒羅培茲(Brook Lopez)，因為他不是用 iPhone沒收到群組簡訊，只能叫客房服務。「我能說什麼？我是三星愛用者。」