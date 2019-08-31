世籃賽／韓國籤運差出線難度大　現實考量求1勝

▲韓國雖有歸化洋將羅健兒坐鎮，但現實考量仍力拼1勝。（圖／記者季相儒攝）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽31日正式拉開序幕，而身為亞洲強權的韓國今年的分到了B組，對於他們而言要出線相當有難度，對此韓國媒體就分析，就現實面考量，韓國力拼1勝是較為現實的目標。

韓國媒體會有這樣的分析並非看衰，而是跟韓國同組的，還有阿根廷、俄羅斯、奈及利亞，其中阿根廷與俄羅斯整體的實力就比韓國高出許多，儘管今年韓國有著歸化洋將羅健兒坐鎮，同時還有本土最強中鋒金鍾奎回歸，但面對人高馬大的阿根廷以及俄羅斯，韓國要抗衡難度仍相當大。

請繼續往下閱讀...

▲南韓男籃。（圖／取自FIBA官網）

另外奈及利亞雖然在FIBA的排名比韓國低，不過今年奈及利亞陣中有先前在括荒者效力，目前轉戰魔術的阿米努(Al-Farouq Amin)坐鎮，另外灰狼隊的奧克基(Josh Okogie)也在陣中，整體戰力不容小覷，這也讓韓國較為現實的目標就是努力搶下1勝，先前韓國主帥金商埴也說今年的目標就是在小組賽中拿下一場勝利。

先前韓國在熱身賽中對決立陶宛、捷克、安哥拉，韓國在前面都是以輸球收場，是到了與安哥拉對決才拿下勝利。韓國的首戰就在31日晚上8點30分對決阿根廷，而這場賽事Eleven Sports也會進行轉播。

▲史柯拉領軍阿根廷。（圖／FIBA官網）