運動雲

>

世籃賽／韓國籤運差出線難度大　現實考量求1勝

ETtoday運動雲

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,韓國隊20號羅健兒。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國雖有歸化洋將羅健兒坐鎮，但現實考量仍力拼1勝。（圖／記者季相儒攝）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽31日正式拉開序幕，而身為亞洲強權的韓國今年的分到了B組，對於他們而言要出線相當有難度，對此韓國媒體就分析，就現實面考量，韓國力拼1勝是較為現實的目標。

韓國媒體會有這樣的分析並非看衰，而是跟韓國同組的，還有阿根廷、俄羅斯、奈及利亞，其中阿根廷與俄羅斯整體的實力就比韓國高出許多，儘管今年韓國有著歸化洋將羅健兒坐鎮，同時還有本土最強中鋒金鍾奎回歸，但面對人高馬大的阿根廷以及俄羅斯，韓國要抗衡難度仍相當大。

請繼續往下閱讀...

▲▼南韓男籃。（圖／取自FIBA官網）

南韓男籃。（圖／取自FIBA官網）

另外奈及利亞雖然在FIBA的排名比韓國低，不過今年奈及利亞陣中有先前在括荒者效力，目前轉戰魔術的阿米努(Al-Farouq Amin)坐鎮，另外灰狼隊的奧克基(Josh Okogie)也在陣中，整體戰力不容小覷，這也讓韓國較為現實的目標就是努力搶下1勝，先前韓國主帥金商埴也說今年的目標就是在小組賽中拿下一場勝利。

先前韓國在熱身賽中對決立陶宛、捷克、安哥拉，韓國在前面都是以輸球收場，是到了與安哥拉對決才拿下勝利。韓國的首戰就在31日晚上8點30分對決阿根廷，而這場賽事Eleven Sports也會進行轉播。

▲▼世籃資格賽，阿根廷，史柯拉（luis Scola）。（圖／FIBA官網）

▲史柯拉領軍阿根廷。（圖／FIBA官網）

關鍵字： 世籃賽韓國阿根廷
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

楊敬敏、曾文鼎回歸台籃？　張宗憲動向9月將明朗

天使隊27歲左投猝死　警方公布調查報告

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

中職／桃猿註銷楊岱均與賴達官　註冊萬昭清、楊瑞承

影／首局挑戰全用完！兄弟單局被2誤判　伯納暴怒

中職／富邦註銷張耿豪、林威廷不在60人　註冊新人朱益生

先發贏球好開心　張育成誤搭教練巴士好害羞

中職／林子崴差3人次換投　劉育辰：桃園逆轉機率高

中職／赫猛好投要請隊友喝咖啡　讚許高國麟打得好

熱門新聞

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

楊敬敏、曾文鼎回歸台籃？　張宗憲動向9月將明朗

天使隊27歲左投猝死　警方公布調查報告

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

中職／桃猿註銷楊岱均與賴達官　註冊萬昭清、楊瑞承

影／首局挑戰全用完！兄弟單局被2誤判　伯納暴怒

讀者回應

﻿

最新新聞

1U18世界盃中華1比8輸美國吞首敗

2塞爾維亞巨神兵：世籃賽不好打

3波波：美國隊建立起兄弟情感

4猿多猛開箱　先發對決獅瑞安

5韓國世籃賽現實考量僅求1勝

熱門新聞

1統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

2楊敬敏、曾文鼎回台？　張宗憲動向9月明朗

3天使27歲左投猝死　公布調查報告

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5桃猿註銷楊岱均賴達官　註冊萬昭清楊瑞承

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366