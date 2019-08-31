美網／被指控賽程安排有特權　費德勒罕見動怒飆粗口

▲費德勒對於被指控享有特權罕見動怒。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在美網第三輪只用了80分鐘，就以6比2、6比2、6比1擊敗英國好手伊凡斯(Daniel Evans)晉級16強。但賽後伊凡斯表示自己和上一場比賽間隔太短，討論到大咖球星疑似擁有賽程特權，平時風度翩翩的費天王罕見動怒爆粗口。

台灣時間29日禮拜四因為紐約下大雨，費德勒因為被排在擁有屋頂的亞瑟艾許球場，所以能順利完成64強賽事。但伊凡斯對上普耶(Lucas Pouille)的比賽被迫延後一天，在台灣時間30日凌晨大約兩點半才打完。但費德勒對伊凡斯的32強戰，在台灣31日午夜，也就是當天首場就開戰，導致伊凡斯休息時間不足。

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「他體力充沛，而我前一天才打過比賽，大概弄到6點才離開球場，兩邊狀態完全不同。我前一戰打了4盤，身體又累又僵硬，怎麼可能打贏他？」伊凡斯表示。「不過賽會官方比較希望他晉級，所以我也能了解。」

對此費德勒回應：「我絕對不是故意挑在日間出賽，我也不知道我的團隊有無向賽會要求。絕對不是我想要怎樣，就能予取予求。」他更動怒表示：「我太常聽到這些狗屁了，真的很感到厭煩，不是我說什麼賽會和轉播就會照做。我們都能表達自己的意見，但如果比賽把我排在凌晨4點，那我也一樣會上場。」

而在去年法國選手貝內托（Julien Benneteau）也曾公開表示，澳網大多把費德勒的賽程，排在天氣較涼爽的晚場進行。