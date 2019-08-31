世籃賽／林書豪為中國隊加油　大陸球迷留言希望他歸化

▲林書豪為中國隊加油。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

林書豪先前正式加盟北京首鋼，為亞洲籃壇投下一枚震撼彈，而31日世籃賽也在中國開打，對此林書豪還特別錄製一段影片祝福首鋼的隊友翟曉川、方碩，同時也為中國男籃加油。

今夏成為自由球員的林書豪，上賽季因為轉戰暴龍卻遭到棄用，導致賽季數據大縮水，自由市場開啟進2個月都還沒有球隊簽他，而林書豪在先前終於確定新東家，新賽季將轉戰CBA，加盟北京首鋼，目前人在中國的豪哥，近期也不斷上節目談論的加盟過程，以及未來目標等。

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林書豪為中國隊加油影片點此

不過中國今夏最大的籃球盛事，就是世籃賽開打，對此林書豪更錄製一段影片來祝福在國家隊名單的隊友，同時也為中國隊打氣，「2019籃球世界盃，很期待看我的隊友，方碩、曉川，希望你們可以有精彩的表現，中國隊加油。」影片一出，許多中國球迷看了都很爽，更有球迷標記郭艾倫，並調侃林書豪「倫哥你不愛了嗎？」甚至有球迷表示，「要是林書豪能歸化為中國隊出戰就好了。」

中國今年世籃賽分在A組，同組的還有波蘭、象牙海岸、委內瑞拉，而中國的首戰將在31日晚上7點30分對決象牙海岸，而這是兩隊在世界盃歷史上第4次交手，先前3次皆由中國獲勝。

▲林書豪新隊友翟曉川。（圖／CFP）