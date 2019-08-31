影／從沒想過的奧運門票　王星皓A標「泳」闖東奧台灣第一人

記者潘泓鈺／台中報導

王星皓不斷開創台灣游泳歷史新頁，拿坡里世大運200公尺混合式奪銅，摘下台灣歷史第一面游泳世大運獎牌後，香港公開賽再一舉達到史無前例的奧運A標。過去從來沒有想過自己能游進奧運的王星皓表示，既然已經拿到奧運門票了，希望把握接下來一年的時間，為新目標奧運前8邁進。

王星皓8月的香港公開賽，200公尺混合式以1分59秒44打破自己在拿坡里世大運締造的1分59秒87全國紀錄，更是達到1分59秒67的東京奧運A標，是自2004年奧運游泳項目分A、B標後，台灣歷史首位達到A標的游泳選手。

「達標的時候很開心，而心中的另一個想法就是『解脫了』，」王星皓說到，「因為比賽的時候不再有A標的壓力，往後可以更放開的去游。」

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雖然國中時期受限於身材表現沒有那麼亮眼，但王星皓高中時期抽高後進步神速，加上父親王耀偉教練的細心栽培，王星皓在高中畢業後參加2017年台北世大運開始大放異彩，尤其是去年香港公開賽400公尺混合式游出4分15秒86的新全國紀錄，差距奧運A標僅0.02秒。

「過去其實我沒有想過奧運，這個目標起初是家人幫我設定的，我想奧運這麼遠，我怎麼可能，」王星皓透露，「但隨著我每一場比賽都在進步，家人不斷勉勵我，讓我看見目標，才發現自己是有機會的。雖然一個月內從世大運、世錦賽一路拚到香港公開賽很累，狀況不是太好，沒有特別想能拚到A標，但教練告訴我拚不到沒關係，但態度要拿出來，很驚喜的就在港開達標了，比我預期的還要快很多。」

王星皓表示，提前達到A標後距離奧運還有1年之久，接下來想要把握這些時間，把自己推向更高的高度，新的目標就設定在奧運前8名。王耀偉教練也表示，為了幫助星皓完成目標，他們也計畫了一系列的移地訓練，希望在最短的時間展現最高的成效。