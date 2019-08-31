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中職／富邦「LUNA」主題日　陪你賞月、登月、聽音樂

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▲富邦人壽「LUNA」主題日　。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦人壽「LUNA」主題日　。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／綜合報導

今年9月適逢人類登月50周年與中秋連假，富邦悍將9月13到15日舉辦富邦人壽「LUNA」主題日，以月球為主題舉辦系列活動，攜手富邦人壽結合棒球運動及青銀共樂理念，連續3天邀請跨世代金曲歌手舉辦「月光音樂會」、太空任務與精彩的宇宙馬戲團表演。

富邦悍將本季最後一個例行賽主題日將連續3天舉辦月光音樂會，9月13日中秋節新莊球場大螢幕將帶來Fubon Angels 2019年單曲Shiny Tonight全新MV首播，緊接著由「布農之月」與「搖滾女王」為演唱會揭開序幕，9月14日則是安排青銀共樂組合「全雷打」與「美聲蘿莉」驚喜獻聲，9月15日音樂會第3天邀請大家一起和我們「心花開」之後，再由《我想悍你唱》壓軸登場，一起與為中秋連假完美結尾。《我想悍你唱》活動將開放對歌聲有自信的球迷朋友報名參加，經過海選後即有機會與悍將球星同台合唱。

9月14日場外舞台將首次邀請到「宇宙馬戲團」帶來精彩的兒童劇表演，9月13日、9月15日則分別推出「Go Explore」以及「宇宙大爆發」兩款舞台活動，9月13、14日富邦人壽推出「Moonshot」活動，邀請球迷一起揮出大號全壘打，加入「萬人集讚挺公益」活動，就能得到清涼飲料，還能再參加「Moonshot」桌上棒球遊戲，擊出全壘打就有機會抽陳仕朋簽名球衣或簽名球，9月為國際失智症月，只要在指定貼文按讚支持，富邦人壽即捐出20元公益金予台灣失智症協會，持續推動提供失智病友工作機會，肯定自我價值。

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關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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