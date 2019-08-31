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世籃賽／巴恩斯希望美國隊出賽都保有恐懼　不能出差錯

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▲▼前勇士冠軍成員巴恩斯是美國主帥波波維奇最信任的子弟兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴恩斯希望美國隊在比賽時一直保持適當恐懼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽31日下午正式開打，不過在第一天的賽程中，並沒有要尋求3連霸的美國，只是今年美國因為大批球星都不參加，使得要衛冕的難度更加提升。身為隊中唯一有NBA冠軍戒指的巴恩斯(Harrison Barnes)，在受訪時就表示美國隊需要在每一場比賽時，都保有適當的恐懼，才能隨時迎接任何挑戰。

今年美國隊陣容多以二線球星與年輕小將為主，而隨著近年世界籃壇的進步，美國隊要尋求3連霸的難度更為艱困，他們更連2期FIBA的世籃賽戰力評比都排在第2，被塞爾維亞力壓，先前美國對決澳洲的熱身賽還以4分爆冷輸球，讓外界更不看好他們能夠奪下本屆金牌。

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▲巴恩斯、艾茲利。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴恩斯世今年美國隊陣中唯一有NBA冠軍的成員。（圖／達志影像／美聯社）

現在美國隊要尋求衛冕的難度加劇，身為陣中唯一有NBA冠軍的巴恩斯也非常理解現在的處境，更希望隊友們都能隨時準備面對任何挑戰，「你總要有適當的恐懼，你不能因為星期二贏球，就覺得星期四會發生一樣的事情，甚至覺得禮拜六也會發生一樣的事情。必須要在每場比賽都保持相同的強度，以及相同的專注度，因為比賽的輸贏之間，差距非常微小，勝負都在這些細節中。」

另外今年美國隊分在E組，儘管他們被看好能夠輕鬆出線，但巴恩斯卻仍相當謹慎，表示美國不能有任何差錯，「對決捷克就得要全神貫注，而不是在想土耳其，也不該去想著日本，即便這些比賽都是預定的，但就只有一次，而且我認為我們從訓練中學到的東西，其中一個就是不能承受任何失誤。」確實美國隊今年不過往，因為陣中沒有大咖球星坐鎮，倘若出現一點差錯，可能就無法成功衛冕，甚至很難取得獎牌。

▲世籃賽,美國,澳洲,華克,米爾斯。（圖／CFP）

▲先前美國隊熱身賽不敵澳洲。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽美國巴恩斯
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