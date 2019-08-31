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張育成看4球選到保送　印地安人8局落後光芒

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▲張育成敲出大聯盟首安。（圖／達志影像／美聯社）
▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

克里夫蘭印地安人隊台灣時間31日上午客場交手坦帕灣光芒隊，印地安人隊台灣球員張育成連續3場先發，擔任先發三壘手、第9棒，第8局張育成選到四壞球，可惜隊友沒有支援，8局上打完印地安人0比4落後。

張育成26日再上到大聯盟，單場3打數敲出2支安打，打出大聯盟生涯首安及第1支三壘安打，28日對老虎隊比賽上場替補守備，29日先發9棒三壘手，4打數沒安打，吞下2次三振，30日凌晨再戰老虎，擔任先發6棒、守三壘，連續2天先發出賽，4打數敲出2支安打，打擊率0.267。

面對光芒隊先發投手布魯特（Austin Pruitt），張育成第2局就有打擊機會，面對2人出局，隊友攻上二、三壘，張育成擊出一壘方向滾地球，被一壘手飛撲美技接到，傳一壘遭到刺殺，第5局張育成上場打擊，最後遭到三振，第8局張育成對上左投波柯（Colin Poche），連看4個壞球保送上壘。

請繼續往下閱讀...

7局下光芒隊展開攻勢，美杜斯（Austin Meadows）、達諾（Travis d'Arnaud）、賈西亞（Avisail Garcia）3支安打，率先得到1分，接著阿奇拉（Jesus Aguilar）掃出左外野3分打點全壘打，8局上光芒4分領先。

關鍵字： MLB張育成
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