美網／謝淑薇雙打首輪60分鐘過關　次輪恐碰去年冠軍

▲謝淑薇雙打順利晉級 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

美網第二種子謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)在雙打首輪，用了60分鐘以6比4、6比1擊敗美國地主選手戴維斯（Lauren Davis）以及桑奇絲（Maria Sanchez）挺進次輪32強。

身為上一個大滿貫冠軍組合，謝淑薇和史翠可娃在第一個發球局就被破發，不過首盤3次打破對手發球局都是Love Game。儘管首盤出現2次雙發失誤，一發成功率也不算太高僅有52%，還被兩次破發，但仍以6比4先下首盤。

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但到了第二盤戰況完全轉向，美國組合除了首局保住之外，接下來連續3個發球局都被破發，被打得快速繳械，謝淑薇和史翠可娃就以6比4、6比1談笑用兵終結比賽，晉級次輪32強。

次輪潛在對手將是曾經兩次在法網奪冠的美國前球后瑪蒂克桑茲，以及去年美網女雙冠軍范德維奇（Coco Vandeweghe），兩人算較不好對付的非種子組合。如果兩組人馬真的碰頭，4人之中將有謝淑薇和瑪蒂克桑茲兩位前雙打球后，以及現任球后史翠可娃。

和單打一樣，謝淑薇在美網的雙打成績與其他3個大滿貫相比，較為不出色。他曾在2012年闖進4強，2013年8強，過去兩年都止步16強。