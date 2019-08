▲吳彥澍拍攝品牌宣傳照。(圖/品牌提供,下同)

體育中心/綜合報導

中華男足最新一季球衣在1月公布,由國內品牌ANGO得標,並陸續推出相關周邊,即將於9月5日2022卡達世界盃暨2023亞洲盃資格賽、中華男足首戰約旦當天陸續上市,包括應援棉T、潮流帽款、小側背包、大後背包以及帽子等。

球衣贊助廠商ANGO,以「飛翔」為設計理念主軸共推出包括守門員球衣在內共6種款式,並且在2019至2020年間提供高達1500萬贊助金額,新球衣於1月新亮相,之後推出球國家隊周邊,新商品宣傳照特別邀請國家隊現役球員、目前效力於企甲航源FC的「高校怪物」吳彥澍拍攝。

吳彥澍的宣傳也為商品更增添了青春的氣息,並使用國家隊英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任後的賽事的新口號「If not us,Who?If not now, When?捨我其誰,更待何時?」作為應援棉T在胸前,讓場內的球迷們凝聚在一起,是因為熱愛足球幫中華隊加油。