專訪／亞大足球錦標賽台灣首辦　南韓會長看好潛力給孩子夢想

▲亞洲大學足球聯盟、南韓大學足球聯盟會長卞錫華 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台南專訪

2019亞洲大學足球錦標賽9月18日至26日於台南市立田徑場、台南市立足球場舉辦，共有來自12國的國際代表隊參與，並是第一次在台灣主辦，中華隊派出北市大為主體的陣容，並有6位國腳領軍。催生賽事的亞洲大學足球聯盟會長、南韓大學足球聯盟會長卞錫華也看好台灣足球的潛力，希望能夠讓更多球員有更多國際交流的機會。

亞洲大學足球聯盟自2015年成立，過去幾屆都在南韓舉辦，今年是第一次選在台灣台南舉辦，卞錫華談到主要有幾個原因，「第一個是希望能夠有更多國際間的交流，第二是南韓和日本在體育、經濟上的交流很多，之前兩國交流賽入選的球員，也都被選進國家隊，因此希望可以拓展到其他國家，更促進體育和經驗、觀光的發展、並讓亞洲各大學的球員能夠有更多學習的權利。」

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卞錫華認為，「特別是一些貧窮的孩子，能夠有更多的機會，他們出國的機會很少，如果在台灣辦，也可以促進東南亞國家的發展，讓台灣更多大學生有接受更多文化的權利，台灣在未來幾年有機會出現像是梅西(Lionel Messi)或是C羅(Cristiano Ronaldo)那樣優秀的世界級球員，因此也希望給台灣的孩子一個夢想。」

日韓有很多球員都在歐洲踢球，頂級球員帶來的經濟效益很可觀，卞錫華希望台灣也可以培養出這樣的球員，過去在亞洲大學足球錦標賽，南韓派出過世大運代表隊，今年則是決定，選出出征7月拿坡里世大運代表隊以外的大學球員來台參賽，給更多球員國際賽交流的機會。

身為亞洲足球強國的南韓，除了青訓的完整是主因以外，卞錫華也談到會這樣努力推動大學足球，主要也是因為以南韓來說，「能夠在高中畢業就進入職業的選手少之又少，加上俱樂部是非常現實的，只要一受傷、表現不好，馬上就會被換掉。」

▼亞洲大學足球錦標賽記者會 。

「日韓過去這樣的現象很多，退役之後沒有工作會成為另外的社會問題。」卞錫華說，「但是相對來說，大學是大家都能進入的，大學有四年的時間可以等，教練也有義務要培養孩子們。」

卞錫華提到，「在非常重視學歷的南韓來說，學歷取決你的薪水和社會地位，因此未來如果不踢球，還能靠學歷找到工作，像是現在南韓國家隊主力的黃義助、以及目前在中超踢球的金玟哉都是延世大學畢業，也都在大學足球時期相當活躍。」

▼黃義助 。（圖／CFP）

卞錫華回顧自己的生涯，「我以前也是貧苦人家的小孩出身，現在大家會覺得我是成功的企業家，但我認為自己還不是，如果我小的時候能夠有更多跟國外接觸的機會，那我現在或許又更成功。」

「因此我想給現在貧苦的小孩一些幫助，讓他們有更好的發展，因此在我發現大家不重視大學足球的時候，更想要推動亞洲大學間足球的交流平台，給這些球員有更多學習的權利。」卞錫華堅持發展大學足球的理念，也或許能夠給台灣足球發展上一些不一樣的想法。

▼左起為代表中華隊出賽亞洲大學足球錦標賽的段昍、吳俊青、陳威全、總教練張武業、游家煌、陳瑞杰、潘文傑 。（圖／記者謝孟儒攝）