亞大足球錦標賽吳俊青首任教練　陳威全為家鄉出賽爭榮譽

▲亞洲大學足球錦標賽記者會，左起為中華隊的段昍、吳俊青、陳威全、總教練張武業、游家煌、陳瑞杰、潘文傑 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台南報導

2019亞洲大學足球錦標賽9月18日至26日於台南市立田徑場、台南市立足球場舉辦，共有來自12國的國際代表隊參與，中華隊的首場賽事將在9月18對上澳門。中華隊這次以北市大為主體，並有6位國腳帶領U19和U23的青年軍出征。

2015年開辦的亞洲大學足球錦標賽，過去三年都在南韓舉辦，今年第一次在台灣，亞洲大學足球聯盟會長卞錫華也希望能夠多促進各國之間的交流。而中華隊本屆以北市大為主體，由張武業擔任總教練，其中有10名球員都是台南人，過去都是以台南市代表隊為主，不過由於今年許多球員超齡（必須U28以下），剛好也能以北市大的球員出賽，給年輕球員多點磨練機會。

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中華隊陣容有6位國腳參與，分別是潘文傑、陳威全、陳瑞杰、段昍、游家煌、吳俊青，6人都入選世界盃資格賽的培訓大名單，目前正在國訓集訓，其中吳俊青因為超齡關係，也是第一次擔任助理教練。吳俊青提到，「這是第一次當成人國際賽的教練，過去幾屆都是以球員身份參加。」

吳俊青提到，「前幾屆有踢但都在小組賽止步，因為日本之前派出U20、還有南韓是以世大運代表隊，強度其實都滿強的。」這次擔任助理教練目標先在小組賽出線，之後有機會碰日韓看看，「雖然還沒有什麼時間練習，不過成員主要是北市大和台灣鋼鐵的為主，所以磨合上應該不是太大的問題，等到世界盃資格賽結束，大概才會開始練習。」

而在北市大陣容中，也有10位在地台南球員，其中包括陳威全。陳威全這次要帶領學弟們來出賽，「就是一種榮譽心吧，代表家鄉、為自己的國家出賽的感覺，當然希望可以有好的成績和表現，分在D組對上澳門、菲律賓，希望可以在小組出線。」

陳威全也談到，「賽程滿緊湊的，9月10日踢完世界盃資格賽主場對尼泊爾，中間還有企業甲級聯賽，18日又接著踢亞洲大學的比賽，就是盡量調整身體狀態。」目前跟著國家隊一起訓練，蘭卡斯特(Louis Lancaster)總教練重視進攻，希望能夠壓在對方的半場作進攻，這是和過去比較不同地方。

▼代表隊與北門高中足球隊小將合照。