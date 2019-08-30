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亞洲大學足球錦標賽9月18日登場　中華隊北市大主體6國腳領軍

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▲▼亞洲大學足球錦標賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲亞洲大學足球錦標賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台南報導

由臺南市政府主辦的「2019亞洲大學足球錦標賽」自9月18日起至9月26日止，於臺南市立田徑場、臺南市立足球場熱血開踢，來自12國家代表隊及我國大學菁英球員齊聚臺南，體育處歡迎所有市民把握難得機會前來觀賽。

賽事每日4場次，賽場分為臺南市立田徑場及臺南市立足球場。中華隊首場戰事將於9月18日下午3點30分對上澳門隊於臺南市立田徑場展開，由國家代表隊的潘文傑、陳威全、陳瑞杰、段昍、游家煌、吳俊青領軍北市大的陣容，帶領U19及U23青年代表隊選手共同組成。

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來台參賽共有12個國家並分為4組，A組有日本、科威特和越南，B組阿曼、馬來西亞、印尼，C組南韓、阿聯酋、香港，D組則是地主中華隊、菲律賓和澳門。高中足球強隊的北門高中小將也出席記者會共襄盛舉。

亞洲大學足球聯盟會長、南韓大學足球聯盟會長卞錫華提到，「感謝台南市長黃偉哲的協助，舉辦賽事的目的是希望各國亞洲大學在同一國家交流，成為一個競爭的平台，期許亞洲能像歐洲在體育和經濟的交流一樣緊密，體育這個產業可以帶來更多的經濟發展。」

台南市長黃偉哲也贊同卞錫華所提到的，「帶球的人比帶槍的人更有殺傷力。」並開玩笑說，「中華隊表現不用太好，第一名就好。」來勉勵球員們加油。

體育處表示， 2019年是臺南足球運動的國際接軌起步年，今年度分別於1月份辦理中日韓大學足球賽，9月份辦理2019亞洲大學足球錦標賽，提供各國選手彼此交流、切磋球技的平台。此賽事除贈票給本市各機關團體也提供免費索票，有興趣的民眾可前往索票地點索票，進場觀賽。

▲▼亞洲大學足球錦標賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞洲大學足球錦標賽
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