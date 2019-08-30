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世籃賽／世界盃男籃32強爭霸　美夢幻隊力拚衛冕爭冠

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▲世界盃男籃賽將於31日點燃戰火（圖／ELEVEN SPORTS提供）

▲世界盃男籃賽將於31日點燃戰火（圖／ELEVEN SPORTS提供）

記者杜奕君／綜合報導

FIBA世界盃男籃賽將在8月31日至9月15日全面開戰，32支國家隊將在中國爭取最高榮耀，夢幻美國隊背負壓力能否衛冕成功將是一大焦點，由八村壘領軍的日本隊表現也令人期待！ELEVEN SPORTS從預賽就為您送上轉播服務，包括美國隊的所有比賽，全面滿足籃球迷關注最高水準的國際賽事的收視需求。

FIBA 世界盃籃球賽，本屆從世錦賽更名為世界盃，賽制也做了些更動參賽隊伍由24隊擴增為32隊，世籃賽的賽事結果也將直接影響到2020東京奧運的參賽資格，除了奧運主辦國日本隊已取得奧運門票，本屆世籃賽其他的31個隊伍將全力拚戰爭取7張奧運門票，使得本次的賽會更加刺激、有話題性！

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國際籃球總會 (FIBA) 先前公布各隊最終戰力榜，最終結果由熱身賽10連勝的塞爾維亞擠下尋求世界盃3連霸的美國隊，成為第1，美國則是屈居第2，戰局變化莫測，精彩可期。

本屆世籃賽各組觀賽重點如下：

A、B組：中國有望小組第一，南韓拼創造奇蹟
地主中國隊被分到實力較弱的A組，同組的非洲兩支球隊因罷工事件影響士氣 ，若易建聯、周琦等主力球員能穩定發揮，被看好能以分組龍頭出線。B組方面，由「黃金世代」最後一員史科拉 (Luis Scola) 領軍的阿根廷陣中不乏中生代好手、實力依舊堅強，南韓隊資格賽成績亮眼，能否靠著歸化球員羅健兒一柱擎天的表現創造奇蹟突破分組賽，值得關注！

C、D組：伊朗搶奧運資格，賽爾維亞不敗金身勢如破竹
西班牙本屆由剛為暴龍隊奪下NBA總冠軍的小賈索 (Marc Gasol) 及「金童」盧比歐 (Ricky Rubio)帶領歐洲籃球聯賽的球星，是爭冠的熱門球隊之一；有「亞洲第一中鋒」之稱的哈達迪 (Hamed Haddadi) 可能是最後一次參加世籃賽，他將攜手年輕球員拼搶奧運資格。D組熱身賽10戰全勝的賽爾維亞來勢洶洶，在明星中鋒約基奇 (Nikola Jokic) 的加持下，被視為美國隊衛冕的最大阻礙；同組的義大利也有貝里納利 (Marco Belinelli) 及加里納利 (Danilo Gallinari) 兩位NBA球星，將與菲律賓、安哥拉爭第二席。

E、F組：美國目標三連霸，希臘當最強黑馬
今年徵招不順的美國隊，雖然陣中仍有米歇爾 (Donovan Mitchell) 及坦圖 (Jayson Tatum) 等年輕好手入隊，實力與前幾次相比下滑不少，在與澳洲隊的熱身賽中還終止隊史的78連勝，完成三連霸倍受考驗；日本隊則是獲得不少援助，NBA新秀八村壘及灰熊隊的渡邊雄太都將參賽，其中八村壘熱身賽表現亮眼、場均逼近30分，將率隊挑戰同組強國。F組的部分，希臘在NBA年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)參戰後躍升為最大黑馬，重返奧運指日可待；蒙特內哥羅、紐西蘭、巴西則要三搶一。

G、H組：法國實力分組居冠，H組列死亡之組
法國隊由巴圖 (Nicolas Batum) 以及戈貝爾 (Rudy Gobert) 在內的五名NBA球員領銜，在FIBA的戰力榜上位居第四，同樣被分在G組的德國、多明尼加實力也都不弱，前二爭奪戰精彩可期。H組的立陶宛團隊實力堅強，曾拿下2010年世籃賽銅牌，而澳洲則有多名NBA球星應戰，陣中主控米爾斯(Patty Mills)熱身賽面對美國砍下30分率隊逆轉，令人驚艷，他們有望在加拿大多位球星婉拒參賽的情況下突圍。

 世籃賽分組隊伍 (括弧內為世界排名)：
A 組：中國(30)、委內瑞拉(20)、波蘭(25)、象牙海岸(64)
B 組：阿根廷(5)、俄羅斯(10)、韓國(32)、奈及利亞(33)
C組：西班牙(2)、伊朗(27)、波多黎各(16)、突尼西亞(51)
D組：安哥拉(39)、菲律賓(31)、義大利(13)、塞爾維亞(4)
E組：土耳其(17)、捷克(24)、美國(1)、日本(48)
F組：希臘(8)、紐西蘭(38)、巴西(12)、蒙特內哥羅(28)
G組：多明尼加(18)、法國(3)、德國(22)、約旦(49)
H組：加拿大(23)、塞內加爾(37)、立陶宛(6)、澳大利亞(11)

▲世界盃男籃賽將於31日點燃戰火（圖／ELEVEN SPORTS提供）

關鍵字： 世界盃男籃賽籃球世籃賽
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