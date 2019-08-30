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馬大偉解盤／紅襪@天使　「挺」莊買紅襪

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▲紅襪先發伊沃迪（Nathan Eovaldi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪先發伊沃迪。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟8月31日單場賽事，由波士頓紅襪作客洛杉磯天使，目前運彩盤口開出紅襪讓分。

先發投手分析

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天使先發蘇亞雷茲(Jose Suarez)本季防禦率6.67，8月份他場場爆，4場先發防禦率高達9.18。

紅襪派出伊沃迪(Nathan Eovaldi)目前防禦率6.64，本來擔任後援的他近兩場被推上先發，1次2局掉5分、1次3局掉2分，表現也很差。生涯對戰天使防禦率4.45。

莊家思維分析

紅襪這波客場連征5戰拿下4勝，外卡好像又有點那麼希望，天使則是近9戰吞7敗，基本上都在拚個人數據。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場紅襪賠率為1.78，認為紅襪勝率約56%，算是差不多。

今日推薦 : 「挺」莊，買紅襪不讓分。

今日選擇「挺」莊理由 :

球季末段，動機論會越來越重要，想要求勝的球隊，與輸贏沒差的球隊，打起球來就是不一樣，這構成今天推薦紅襪的第1個理由。再來，紅襪本季雖讓彩迷失望，但客場至少獲利有持平，天使在主場則是持續低迷。第3，兩隊本季交手10次，紅襪是取得8勝，就是吃定天使。

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關鍵字： 馬大偉解盤運彩
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