運動雲

>

SBL／選秀首輪就棄選　裕隆、璞園、台啤說分明

ETtoday運動雲

▲▼SBL新人選秀會-陳國維,劉人豪,張家禾,陳懷安,劉嘉發。（圖／記者黃克翔攝）

▲此次SBL新人選秀，包括裕隆、璞園及台啤都在首輪選擇放棄。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

第17季SBL新人選秀會，寫下史上兩大紀錄，不僅全場11分42秒就告結束，全場更僅有3名新秀入選，創史上新低。包括握有「探花籤」的裕隆，以及璞園、台啤都在首輪就放棄指名，賽後3隊教頭也針對原因說分明，裕隆執行教練李啟億就直言，「目標將鎖定自由球員補強，以即戰力為優先考量。」

包括首輪第3、4、5順位的裕隆、璞園、台啤等隊，都在選秀會首輪就選擇放棄不選，也讓此次選秀會在不到12分鐘，僅3人入選情況下落幕。

請繼續往下閱讀...

裕隆執行教練李啟億表示，「目前球隊需要的就是控衛，但新人要扛上這樣的重任確實不容易，因此球隊目前看重的還是自由球員的補強，將以即戰力為優先。」

至於璞園方面，出席選秀會的總教練麥班達則透露，「原本考慮台藝大的張家禾、陳懷安，但兩人都在前兩順位被選走，目前球隊整體陣容算是相當完整，因此決定不選。」

而上季亞軍台啤，同樣在首輪就放棄選秀，總教練周俊三表示，「此次參選新秀看下來，並沒有符合球隊隊型需求與第1輪身價的選手，因此最終決定放棄不選，但沒選上的不代表沒機會，會再和落選新秀進行接觸。」

▲▼SBL新人選秀會-劉人豪,張家禾,陳懷安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台銀新秀劉人豪(左起)、張家禾以及九太新秀陳懷安。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： SBL選秀新人選秀會裕隆璞園台啤李啟億麥班達周俊三
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／九太回歸首位榜眼　陳懷安向學長于煥亞學習

SBL／史上最慘選秀會　陳國維仍要給年輕選手機會

楊敬敏、曾文鼎回歸台籃？　張宗憲動向9月將明朗

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

SBL／沈會承談職籃願景　水到渠成願加入

SBL／九太回歸劉嘉發接總教練　雙洋將挑速度型

SBL／世大運好搭檔合體　蘇奕晉、李愷諺盼助九太強大

SBL／九太正式宣告回歸　沈會承喊話：球隊永續經營

世籃賽／八村壘+渡邊雄太領軍　日本12人名單出爐

林書豪轉戰CBA　7旅外台將有望場上碰頭過招

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子崴戰王溢正　獅猿先發名單出爐

2羅力對戰赫猛　富邦、中信先發名單

3富邦註銷張耿豪林威廷　註冊新人朱益生

4搶在831之前　兄弟註冊杜家明等5人

5SBL選秀首輪就棄選　3隊說分明

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2運動家DFA王維中主因

3林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366