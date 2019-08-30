SBL／選秀首輪就棄選　裕隆、璞園、台啤說分明

▲此次SBL新人選秀，包括裕隆、璞園及台啤都在首輪選擇放棄。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

第17季SBL新人選秀會，寫下史上兩大紀錄，不僅全場11分42秒就告結束，全場更僅有3名新秀入選，創史上新低。包括握有「探花籤」的裕隆，以及璞園、台啤都在首輪就放棄指名，賽後3隊教頭也針對原因說分明，裕隆執行教練李啟億就直言，「目標將鎖定自由球員補強，以即戰力為優先考量。」

包括首輪第3、4、5順位的裕隆、璞園、台啤等隊，都在選秀會首輪就選擇放棄不選，也讓此次選秀會在不到12分鐘，僅3人入選情況下落幕。

請繼續往下閱讀...

裕隆執行教練李啟億表示，「目前球隊需要的就是控衛，但新人要扛上這樣的重任確實不容易，因此球隊目前看重的還是自由球員的補強，將以即戰力為優先。」

至於璞園方面，出席選秀會的總教練麥班達則透露，「原本考慮台藝大的張家禾、陳懷安，但兩人都在前兩順位被選走，目前球隊整體陣容算是相當完整，因此決定不選。」

而上季亞軍台啤，同樣在首輪就放棄選秀，總教練周俊三表示，「此次參選新秀看下來，並沒有符合球隊隊型需求與第1輪身價的選手，因此最終決定放棄不選，但沒選上的不代表沒機會，會再和落選新秀進行接觸。」

▲台銀新秀劉人豪(左起)、張家禾以及九太新秀陳懷安。（圖／記者黃克翔攝）