不斷更新／王溢正先發抗猿　鄭鎧文轟三分砲灌4分領先

▲統一獅鄭鎧文轟三分砲。（圖／記者黃克翔攝）



記者顏如玉／綜合報導

統一獅30日交手Lamigo桃猿，兩隊皆由本土左投擔任先發，統一林子崴對上桃猿王溢正，1局上統一吳桀睿安打、鄭鎧文轟三分砲取得4分領先。

林子崴本季7場，有2場先發，吞1敗，13局被擊出18支安打，包括2支全壘打，11次三振，13次四壞球，防禦率9.69，WHIP值2.38，今年碰過桃猿4場，沒有任何勝敗紀錄，對戰防禦率27.00，對戰被打擊率0.417，曾被藍寅倫敲過全壘打，今天是本季首度先發對戰桃猿。

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王溢正本季21場出賽，20場先發，戰績11勝3敗，118局被敲147安，包含19發全壘打，103次三振，30次四死球，防禦率4.58，WHIP值1.47，今年遭遇統一6場，拿4勝，對戰防禦率5.00，對戰被打擊率0.297，曾被蘇智傑敲過全壘打。

1局上，統一進攻，林靖凱獲得四壞球保送，吳桀睿敲出帶有一分打點二壘安打，楊家維遭到三振，蘇智傑獲得四壞保送，高國慶界外接殺，鄭鎧文糾纏多球後滿球數下轟出三分砲，林安可獲得四壞保送，林祖傑遭到三振。

▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）



統一獅先發：

林靖凱 , 2B

吳桀睿 , DH

楊家維 , 3B

蘇智傑 , LF

高國慶 , 1B

鄭鎧文 , CF

林安可 , RF

林祖傑 , SS

林祐樂 , C

桃猿先發：

陳晨威 , CF

林立 , 3B

藍寅倫 , RF

林泓育 , DH

陳俊秀 , 1B

郭嚴文 , 2B

朱育賢 , LF

林承飛 , SS

廖健富 , C