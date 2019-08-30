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SBL／劉人豪捨當醫師成功圓夢　 籃球夢要一直追下去

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▲▼SBL新人選秀會-劉人豪,陳國維。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉人豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪偵源／台北報導

第17季SBL季前選秀會，台大醫學系出身的劉人豪，被台銀以第2輪第1順位選進，成為SBL史上第1位來自國內第一學府的球員，已考取醫師執照的他，有個追夢的強力後盾。

雄中畢業後考上台大醫學系的劉人豪，其實比起同期參加選秀的UBA球員，年齡還要大上一點，且因台大是公開男二級，參加選秀必須經過推薦，後來由台銀教頭陳國維推薦。

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劉人豪從6月起，參與台銀練球2個月至今，他說：「台銀是年輕的球隊，氣氛感覺很好，學長們都對我們不錯。」

目前已考取醫師執照，劉人豪笑說，已跟家人報備今年不會進醫院工作，且家人還是看了報導才知道他要選秀，但其實父母沒干涉他做任何事，「這次不嘗試以後一定會後悔。」

籃球夢堅定的劉人豪，其實還打算如果落選，還是找尋各種可以打球的管道，直到確定都完全沒機會才會回去當醫生。

原本抱著平常心來選秀，劉人豪坦承看著一起來選秀的球員，坐在一起也跟著緊張起來，直到主持人唸出自己的名字，「比國考還緊張，我學測也沒有這樣。」

劉人豪表示，既然確定選上了，這兩年就好好努力，做好教練團交代的工作，之後看情況再做打算，且打球期間，仍會進修自己的醫科專業，「很多同學也是先當兵再去醫院報到，其實影響不大。」

▲2019 D-Live夏季聯賽，Footer，台大 劉人豪。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲劉人豪。（DLIVE提供）

關鍵字： SBL劉人豪
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