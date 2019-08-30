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武跆王、格鬥王決戰八角擂台　龍爭虎鬥新賽事全面升級

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▲猛龍過江職業技擊爭霸賽,綜合格鬥,業餘雛量級李育昇（紅方）鎖死陳志晃。（圖／中華格鬥協會提供）

綜合格鬥。（圖／資料照／中華格鬥協會提供）

記者王翔／綜合報導

今年台灣格鬥元年新賽事WOTD -Enter The Dragon簡稱「WOTD-ETD」（龍爭虎鬥），第二站將於明(31日) 在台北紅館舉行，賽事精采絕倫，一口氣進行武跆王、格鬥王和業餘三大賽事，其中最受矚目的格鬥王屬職業賽，地主選手各有來頭，期盼能在八角擂台中稱王。

WOTD-ETD在4月已進行首場賽事，第2站內容和水準全面升級，參與的選手除了台灣的精英選手外，國外選手更擴及到法國、香港、美國、加拿大、捷克等國選手參賽，讓賽事更添國際化、同時更具競爭性和觀賞性。

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上午率先登場的CTMMAA業餘綜合格鬥積分賽，總計進行32場賽事，讓國內業餘選手有舞台能發揮，培養實力；下午則由「武跆王」接棒，上演台師大和彰師大的對決。最後登場的3場「格鬥王」職業大賽更是不容錯過的壓軸好戲。

▲▼武跆王賽事 。（圖／龍爭虎鬥格鬥賽大會提供）

武跆王賽事 。（圖／資料照／中華格鬥協會提供）

「格鬥王」職業賽首戰由台日混血「暴風小子」青柳克明打頭陣，將碰上南韓格鬥好手洪坰澤。青柳克明從小在日本長大，高中來台後才開始接觸自由搏擊，起步比一般選手晚上許多，但他憑著天分和努力，僅用了不到五年的時間，就加入職業賽，並在今年5月的日本職業賽拿下生涯首勝，展現過人的天賦和實力，也被稱為是「練武奇才」。

21歲的青柳明天將面臨第二場職業賽事的挑戰，他表示，「這場比賽對我意義非凡，台灣是我練格鬥的起點，首次站在台灣的擂台上，希望能拿下勝利，開啟我拿下金腰帶的大門。」

第二場賽事，則由台灣選手「影子」吳仲凱對上菲律賓選手瓦格拉(Jason Vergara)。吳仲凱甫於今年的California Cage Wars拿下145磅冠軍腰帶，同時獲得Dave Camarillo肯定升級為紫帶，戰鬥技術更加全面。

吳仲凱生涯在職業賽拿下3勝0敗，出生在美國的他，求學過程中遭到歧視，甚至被霸凌，才決定練武術防身，因此練就一身武藝。吳仲凱出拳速度快，且善於做假動作，讓對手防不勝防，因此有了「影子」的綽號。

壓軸戰則話題十足，來自澳洲的戴子勳(David Gillies) ，指名挑戰瑞士『格鬥天才』仁飄零。

仁飄零近期在演藝圈發展如魚得水，以「麻努」為藝名的他人氣節節升高，同時也是清大機械博士生，兼具娛樂圈、讀書和格鬥，是格鬥界「文武雙全」的代名詞。

「身為一個格鬥選手，我必須接受任何人的挑戰。」已經一年沒打職業賽的戴子勳，為了迎敵，2天內瘦了6公斤，且拼命苦練，賽前過磅時雖嚴重脫水，但鬥志不減，有信心成為八角擂台中最後的贏家。

▲猛龍過江職業技擊爭霸賽,綜合格鬥,業餘雛量級李育昇（紅方）鎖死陳志晃。（圖／中華格鬥協會提供）

綜合格鬥。（圖／資料照／中華格鬥協會提供）

關鍵字： 格鬥武跆王八角擂台
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