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世籃賽／塞爾維亞仍高居戰力榜第一　王牌中鋒約基奇變胖遭調侃

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▲▼塞爾維亞當家中鋒約基奇似乎又胖了。（圖／CFP）

▲塞爾維亞當家中鋒約基奇似乎又胖了。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

處於11連勝的塞爾維亞，在FIBA最新公布的戰力榜繼續佔據首位，力壓尋求3連霸的美國隊，有望在2014年世界盃、2016年里約奧運和2017年歐錦賽皆屈居銀牌後，力拚隊史第3枚世界盃(原世錦賽)金牌。由金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)領銜的塞爾維亞，本屆陣容完整，堪稱是史上最佳之一。

喬爾傑維奇(Sasha Djordjevic)2013年接掌塞爾維亞兵符以來，連續率隊在2014年世界盃、2016年里約奧運和2017年歐錦賽拿下銀牌，成為首位以「球員和教練身分」在這3大國際賽都順利奪牌的人。

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今年喬爾傑維奇則要挑戰成為繼同樣出身塞爾維亞的傳奇教頭歐布拉多維奇(Zeljko Obradovic)後，第2位無論是以球員或教練身分皆奪下世界盃金牌的人。在FIBA近日公布的新版戰力榜中，喬爾傑維奇率領的塞爾維亞繼續高居首位，力壓近年來「星光最黯淡」的美國隊。

▲▼塞爾維亞當家中鋒約基奇似乎又胖了。（圖／CFP）

FIBA官網上提到，塞爾維亞上一次輸球已經得追溯到今年2月的世界盃資格賽，以70比71爆冷輸給愛沙尼亞，在那之後他們拉出了一波11連勝，包括在熱身賽擊敗希臘、法國等強敵。

塞爾維亞陣中最受矚目的非金塊一哥約基奇莫屬，他上季打出NBA生涯年，繳出場均20.1分、10.8籃板和7.3助攻，外帶1.4抄截的全能數據，季後賽14場更有場均25.1分、13籃板和8.4助攻的巨星表現，除了是金塊的當家得分手，傳球能力更讓對手頭痛。

不過約基奇的「體重」最近再次成為話題，他在熱身賽的身形明顯比上季在NBA賽場時胖了不少，土耳其中鋒坎特(Enes Kanter)近日也忍不住調侃表示，這位塞爾維亞明星中鋒已經是對手的「惡夢」，若是能再瘦15到20磅(約6.8公斤到9公斤)絕對更是無人能阻擋。

▲▼塞爾維亞當家中鋒約基奇似乎又胖了。（圖／CFP）

關鍵字： 塞爾維亞約基奇喬爾傑維奇NBA金塊世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
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