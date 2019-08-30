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SBL／史上最慘選秀會　陳國維仍要給年輕選手機會

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▲▼SBL新人選秀會-劉人豪,陳國維,張家禾。（圖／記者黃克翔攝）

▲SBL第17季選秀會，台銀仍選進兩名新秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17季新人選秀會30日就在一片疑惑中迅速結束，包括擁有「探花籤」(首輪第3順位)的裕隆以及璞園、台啤，都在首輪就選擇放棄，但台銀仍在1、2輪分別選進狀元張家禾及台大醫科高材生劉人豪。台銀教頭陳國維表示，「台灣籃球現況如此低迷，台銀必須給追夢的年輕選手機會，因此才選進兩人。」

整場選秀會僅花不到15分鐘就結束，全場僅有3名新秀獲選創下SBL史上新低紀錄，此次包括裕隆、璞園及台啤等3隊都以人手齊全、並未看到適合隊型新秀為理由，首輪就放棄選秀機會。

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整個SBL新人選秀會共21名新秀到場，總計僅有台銀挑中張家禾(首輪第1順位)、劉人豪(2輪第1順位)，以及九太挑中陳懷安(首輪第2順位)，其餘新秀最終都未獲青睞，也讓此次選秀會僅能草草結束。

對於台銀仍挑進新秀作法，總教練陳國維透露，「原本就是王柏智和張家禾要當作狀元2選1，但今天王柏智選擇加入ABL夢想家後，就決定是張家禾。」

陳國維透露，「張家禾已經跟著台銀練球兩個月，除了個性成熟，進攻手段也相當多元，加上練習認真，本身態度也很不錯，只要肯拚我相信都有力量在。」

至於頂著「台大醫科」光環，並領有醫師執照的194公分的前鋒劉人豪，陳國維透露，「因為范士恩的離隊，所以決定選進劉人豪，他的中距離相當穩定，也很願意徹底執行教練團交代的任務，希望能把我的經驗傳授給他。」

成為SBL史上首位「醫師球員」，劉人豪強調，「自己過去就很佩服成力煥(清大研究所畢業)，也很常看他的訪問與打球影片，希望未來也能向他看齊。」

▲▼SBL新人選秀會-劉人豪,張家禾。（圖／記者黃克翔攝）

▲台銀新秀劉人豪(左起)、張家禾。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： SBL選秀選秀會張家禾陳懷安劉人豪籃球台銀陳國維
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