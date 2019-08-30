台灣男單史上第三人！　林昀儒躋身世界排名前10

▲林昀儒世界排名上升至第10。（圖／翻攝自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)公布最新世界排名，剛剛拿下捷克公開賽男單冠軍的我國18歲小將林昀儒，排名再創新高，從第13名躍升至世界第10，也是台灣繼蔣澎龍、莊智淵之後，隊史第三位挺進世界前十的男子桌球選手。

今年剛滿18歲的林昀儒，從去年1月開始世界排名一路竄升，從134名到今年5月升至20名，超越第25名的莊智淵正式成為台灣桌壇「新一哥」，接著6月爬升到世界第16，再超越同樣左手持拍陳建安的最佳排名17，7月連退大陸好手馬龍、樊振東，拿下T2鑽石聯賽冠軍，排名升到13名。

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8月林昀儒持續出賽，在剛剛結束的捷克公開賽中，先後力退兩位德國前球王波爾(Timo Boll)及奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，拿下本季第三座男單冠軍，賺進不少積分，也因次在最新世界排名衝，躋身世界第10。

其他台將部分，莊智淵從從36名小升到35名，陳建安從58名升到51名。女單鄭怡靜則從第9名再度小退1名來到世界第10，陳思羽從25名進步到23名，鄭先知小幅上升1名至54名。

男單世界前5都沒有變化，依序為大陸許昕、樊振東、馬龍、林高遠，第5為日本的張本智和。女單部分，則是世界前6都是大陸選手，依序為陳夢、丁寧、朱雨玲、王曼昱、劉詩雯、孫穎莎。