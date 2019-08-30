運動雲

>

台灣男單史上第三人！　林昀儒躋身世界排名前10

ETtoday運動雲

▲林昀儒於捷克公開賽奪冠。（圖／翻攝自ITTF）

▲林昀儒世界排名上升至第10。（圖／翻攝自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)公布最新世界排名，剛剛拿下捷克公開賽男單冠軍的我國18歲小將林昀儒，排名再創新高，從第13名躍升至世界第10，也是台灣繼蔣澎龍、莊智淵之後，隊史第三位挺進世界前十的男子桌球選手。

今年剛滿18歲的林昀儒，從去年1月開始世界排名一路竄升，從134名到今年5月升至20名，超越第25名的莊智淵正式成為台灣桌壇「新一哥」，接著6月爬升到世界第16，再超越同樣左手持拍陳建安的最佳排名17，7月連退大陸好手馬龍、樊振東，拿下T2鑽石聯賽冠軍，排名升到13名。

請繼續往下閱讀...

8月林昀儒持續出賽，在剛剛結束的捷克公開賽中，先後力退兩位德國前球王波爾(Timo Boll)及奧洽洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，拿下本季第三座男單冠軍，賺進不少積分，也因次在最新世界排名衝，躋身世界第10。

其他台將部分，莊智淵從從36名小升到35名，陳建安從58名升到51名。女單鄭怡靜則從第9名再度小退1名來到世界第10，陳思羽從25名進步到23名，鄭先知小幅上升1名至54名。

男單世界前5都沒有變化，依序為大陸許昕、樊振東、馬龍、林高遠，第5為日本的張本智和。女單部分，則是世界前6都是大陸選手，依序為陳夢、丁寧、朱雨玲、王曼昱、劉詩雯、孫穎莎。

關鍵字： 林昀儒世界第10
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

U18世界盃／韓斥資9.5億球場設計爛　球員休息區站不直

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

先發贏球好開心　張育成誤搭教練巴士好害羞

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1U18世界盃何恆佑傷癒首戰猛打賞

2中華勝巴拿馬　教頭仍檢討失誤

3SBL最慘選秀會　台銀仍選兩新秀

4亞馬遜等企業聯合收購YES Network股權

5雙城客場141轟破紀錄

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

3運動家DFA王維中主因

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366