世籃賽／首日直播阿根廷戰韓國　中國開幕對象牙海岸

▲韓國歸化洋將羅健兒。（圖／記者季相儒攝）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽31日開打，在第一天的賽程中，一共會有8場比賽進行，其中最受矚目的一場比賽由阿根廷對決韓國的激戰，而這場比賽Eleven Sports也會進行轉播，另外東道主中國也將會在晚上8點對決象牙海岸，易建聯也表示期盼能夠奪首勝。

4年一度的世籃賽，明天就將展開第一天的賽程，而第一天一共就會進行8場比賽，分別為15點30分，安哥拉對決塞爾維亞；16點，波蘭對決委內瑞拉；16點30分，俄羅斯對決奈及利亞；16點30分，伊朗對決波多黎各；19點30分，菲律賓對決義大利；20點，象牙海岸對決中國；20點30分，阿根廷對決韓國；20點30分，西班牙對決突尼西亞。

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▲史柯拉（luis Scola）領軍阿根廷。（圖／FIBA官網）



其中最受矚目的一場比賽就是阿根廷對決韓國，儘管雙方實力有著一定的差距，但韓國身為亞洲強權，今年的陣容也是大升級，加上他們的球風相當快速，同時又很強硬，對決由史科拉領軍的阿根廷，勢必會擦出很大火花，而阿根廷也盼藉由這次世籃賽提前取得奧運資格。

另外身為東道主的中國，也在第一天與象牙海岸進行比賽，這場比賽也將在北京五顆松體育館引爆，不過因為象牙海岸先前因為球員罷工，對於整體士氣影響很大，中國的贏面也相當大，而身為中國男籃隊長易建聯，他受訪時表示希望能在首戰就取得勝利，「準備了一個夏天，比賽馬上就要開始了，不管是我個人還是球隊都已經準備好了，整隊都非常期待明天的比賽，希望這次世籃賽可以開紅盤。」

▲易建聯盼世籃賽可以開紅門。（圖／FIBA官網）