世籃賽／柯爾曝波總最信賴巴恩斯　美國隊唯一NBA冠軍成員

▲前勇士冠軍成員巴恩斯(中)是美國主帥波波維奇最信任的子弟兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

歷經嚴重的辭退潮，美國隊本屆12人名單恐是他們近年在國際大賽中「星光」最黯淡的一次。美國隊助教柯爾(Steve Kerr)透露，主帥波波維奇(Gregg Popovich)最依賴的子弟兵是曾隨勇士奪得2015年總冠軍的國王前鋒巴恩斯(Harrison Barnes)，他也是陣中唯一一位NBA冠軍球員。

《NBC體育》記者懷特(Marcus White)在30日發表的文章中直言，美國隊本屆陣容不像過往是「名人錄」，而是會讓大家想問「這是誰？」雖然有馬刺名教波波維奇執掌兵符，但這批國際賽經驗不足的球員，能否完成3連霸壯舉，受到外界質疑。

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其中國王前鋒巴恩斯是陣中少數擁有國際大賽經驗的球員，他曾在2016年里約奧運代表美國隊出征奪得金牌，也是唯一一位NBA冠軍成員。美國隊助教、也曾執教巴恩斯的柯爾透露，這位27歲小前鋒的大賽資歷，讓他成為波總最信賴的球員，「波波信任他，波波一直和我們教練團說這件事。他知道他可以依靠巴恩斯在壓力之下執行戰術，正確地打球。」

▲巴恩斯(左)是勇士2015年的冠軍成員。（圖／達志影像／美聯社）

巴恩斯曾在2015年幫助灣區大軍奪下睽違40年的總冠軍，21場季後賽場均得分達到10.6分；他也是勇士2015-16賽季締造73勝歷史紀錄的重要成員之一，這些大賽經驗正是美國隊本屆陣容所欠缺的。

雖然巴恩斯過去4場熱身賽場均僅得8.5分，但他很清楚自己的經驗能幫助球隊，「我只是從我自己得到的經驗，試著幫助隊友了解在國際舞台上打球的意義，還有我們必須經歷什麼才能贏得冠軍。任何時候當你擁有冠軍經驗，不管是2015年或2016年總決賽，那些都能在過程中幫助你，因為我們必須在這8場比賽中保持專注，並打出特殊表現。」

▲美國隊本屆陣容星光黯淡。（圖／CFP）