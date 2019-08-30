中華隊奪亞青定向越野16歲接力銀牌　本屆首牌

▲中華定向越野隊獲亞青16歲短距離接力銀牌 。（圖／定向越野協會提供）

體育中心／綜合報導

第三屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天(30日）繼續進行短距離接力賽，中華隊16名小將全數上參加各組賽事，由於天候不佳，各國選手們都相當艱辛的完成比賽，但未能完賽的隊伍也不少，中華隊16歲組梁宇琪、李東陽、謝品昇、鄭淳芸合作無間，奪得銀牌，本屆參賽第一面獎牌，大會接著進行中距離賽，賽後舉行頒獎典禮後閉幕，下一屆亞青定向越野錦標賽將於2021年在香港舉行。

本屆亞青定向賽所在地山梨縣北杜市清里的海拔近二千公尺，是定向越野賽極佳場地，但對選手來說卻是極大考驗。今天一早下起滂沱大雨，中午時分時雨時晴時陰，增添比賽的困難度，有些選手表現失常，賽後哇哇大哭。

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短距離接力賽每個參賽國可報名二隊，但只取最優一隊的成績計算，中華隊參加20歲、18歲及16歲組賽事，採精兵制只報一隊上陣。教練團賽前評估選手若能表現正常，都有奪牌機會，結果16歲組4名小將穩紮穩打，在與賽6隊中一直保持前三位，再加上比賽過程中有香港、中國選手意外錯過檢查點，中華隊稍落後香港隊完賽，最後由香港隊奪得金牌，中華隊獲銀牌。而原本有望排名第三的新加坡隊因未能在時間內完賽，使得新加坡定向史上首面獎牌飛了，新加坡教練非常懊惱。

20歲競爭最激烈，共有9隊參賽，中華隊也派出強將，包括黃博遠、黃敏惠兄妹檔及鄭凱懋、林擷芳，第一棒黃敏惠出發後還保持4強之內，但後來棒次逐漸被追上，最後由中國隊搶下第一，日本隊及香港隊分居二、三，中華隊排名第四做收。