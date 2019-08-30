運動雲

>

中華隊奪亞青定向越野16歲接力銀牌　本屆首牌

ETtoday運動雲

▲▼中華定向越野隊獲亞青16歲短距離接力銀牌 。（圖／定向越野協會提供）

中華定向越野隊獲亞青16歲短距離接力銀牌 。（圖／定向越野協會提供）

體育中心／綜合報導

第三屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天(30日）繼續進行短距離接力賽，中華隊16名小將全數上參加各組賽事，由於天候不佳，各國選手們都相當艱辛的完成比賽，但未能完賽的隊伍也不少，中華隊16歲組梁宇琪、李東陽、謝品昇、鄭淳芸合作無間，奪得銀牌，本屆參賽第一面獎牌，大會接著進行中距離賽，賽後舉行頒獎典禮後閉幕，下一屆亞青定向越野錦標賽將於2021年在香港舉行。

本屆亞青定向賽所在地山梨縣北杜市清里的海拔近二千公尺，是定向越野賽極佳場地，但對選手來說卻是極大考驗。今天一早下起滂沱大雨，中午時分時雨時晴時陰，增添比賽的困難度，有些選手表現失常，賽後哇哇大哭。

請繼續往下閱讀...

短距離接力賽每個參賽國可報名二隊，但只取最優一隊的成績計算，中華隊參加20歲、18歲及16歲組賽事，採精兵制只報一隊上陣。教練團賽前評估選手若能表現正常，都有奪牌機會，結果16歲組4名小將穩紮穩打，在與賽6隊中一直保持前三位，再加上比賽過程中有香港、中國選手意外錯過檢查點，中華隊稍落後香港隊完賽，最後由香港隊奪得金牌，中華隊獲銀牌。而原本有望排名第三的新加坡隊因未能在時間內完賽，使得新加坡定向史上首面獎牌飛了，新加坡教練非常懊惱。

20歲競爭最激烈，共有9隊參賽，中華隊也派出強將，包括黃博遠、黃敏惠兄妹檔及鄭凱懋、林擷芳，第一棒黃敏惠出發後還保持4強之內，但後來棒次逐漸被追上，最後由中國隊搶下第一，日本隊及香港隊分居二、三，中華隊排名第四做收。

關鍵字： 定向越野
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

U18世界盃／韓斥資9.5億球場設計爛　球員休息區站不直

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

先發贏球好開心　張育成誤搭教練巴士好害羞

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1U18世界盃何恆佑傷癒首戰猛打賞

2中華勝巴拿馬　教頭仍檢討失誤

3SBL最慘選秀會　台銀仍選兩新秀

4亞馬遜等企業聯合收購YES Network股權

5雙城客場141轟破紀錄

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

3運動家DFA王維中主因

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366