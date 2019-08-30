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SBL／張家禾選秀狀元　裕隆、璞園、台啤放棄指名

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▲▼UBA台藝大張家禾。（圖／大專體總提供）

▲張家禾。（圖／資料照，下同）

記者洪偵源／台北報導

第17季SBL超級籃球聯賽季前選秀會，30日在台北晶宴會館舉行，握有第1輪第1順位選秀權的台銀，選上來自台藝大的張家禾，第2順位的九太選進陳懷安，裕隆、璞園以及台啤則放棄。

選秀順位依據戰績排名名列，台銀在第16季例行賽戰績8勝28敗，在聯賽排名墊底，獲得首輪第1順位選秀權，其次依序為九太、裕隆、璞園以及台啤。

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張家禾表示，選秀前自己也沒有想太多，感謝教頭陳國維給他機會，大家都是UBA的好手，之後SBL的強度肯定也跟UBA差很多，必須要去適應。

繼張家禾後，握有首輪第2順位籤的九太，選上同樣來自台藝大的陳懷安，第3順位的裕隆，則是放棄選秀權，第4順位的璞園也同樣不指名，台啤也同樣不選。

放棄第1輪後，依規定不能再指名球員，台銀第2輪選擇台大的劉人豪，九太則在第2輪放棄，第3輪台銀也選擇不指名，本季選秀只有3名球員獲選。


由於上季總冠軍富邦轉戰ABL以及達欣退出，新球季5隊開打，賽制也比照中華職棒改打上下兩個半季制，同時依舊維持雙洋將。

球隊縮減加上達欣可能釋出的球員戰力，也影響到今年投入選秀球員的機會，加上今年被視為選秀小年，被認為較無即戰力型球員，原本23名球員報名，但王柏智、林明毅退出後剩21人。

▲▼台藝大，12號 張家禾、2號 姜廣謙、3號 陳懷安。（圖／大專體總）


以下是各隊選秀球員名單

台銀：張家禾、劉人豪、放棄

九太：陳懷安、放棄

裕隆：放棄

璞園：放棄

台啤：放棄

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