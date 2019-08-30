運動雲

>

湯普森恢復神速已可以跳投　新季有望提早復出？

ETtoday運動雲

記者張曜麟／綜合報導

上賽季總冠軍戰，湯普森(Klay Thompson)意外遭逢左膝十字韌帶撕裂的嚴重傷病，先前他自信的表示將會在新賽季復出，而先前他出席活動時，被現場球迷拱上前投籃，「湯神」竟毫不猶豫去上前，並且以標準的動作準確命中，更驚訝的是，湯普森投籃時還起跳，彷彿膝傷已經沒事。

湯普森在總冠軍戰G6不幸造成左膝十字韌帶撕裂，預計要休養5至7個月，這使得湯普森新賽季前半段賽程皆無法出席，甚至到了季後賽也不一定能夠出賽，對於勇士來說影響非常大，因為今夏勇士不僅沒有大動作補強，球隊陣容更是大更動，許多主力都相繼離開，目前後場戰力僅剩柯瑞(Stephen Curry)、羅素(D'Angelo Russell)2人。

不過對於自己遭逢重大傷病，湯普森先前卻表示自己一定會在新賽季復出，更會以110％的狀態回歸，確實如湯普森所說，他目前的回覆狀況相當神速，先前他參加一場活動，其中有投籃的環節，一開始先由球迷較勁罰球，不過到後面，球迷開始起鬨，希望湯普森也來秀一手，他也毫不猶豫的拿起球，先是投完罰球後，又往後退到三分線然後跳投命中，讓現場球迷驚呼連連。

請繼續往下閱讀...

不過更讓人驚訝的是，湯普森竟然投籃時還順勢起跳，膝蓋的傷勢彷彿恢復得比預期中更快，這對於勇士來說絕對是一個好消息，或許湯普森有可能會提前復出。但勇士方面先前也表態並不會急於讓「湯神」出賽，會等到他完全復原，勇士也已經把湯普森視為長期資產，在今夏以5年1.9億美元的頂薪留下這名奪冠功臣。

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森總冠軍戰G6不幸十字韌帶撕裂。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士湯普森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

U18世界盃／韓斥資9.5億球場設計爛　球員休息區站不直

先發贏球好開心　張育成誤搭教練巴士好害羞

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1接殺跳進休息區　運動家隊靠這樣贏球

2U18世界盃余謙目標丟破150拚旅外

3SBL選秀　張家禾選秀狀元

4壓巴拿馬奪勝　陳柏毓：中了圈套

5暴龍記者看豪哥選擇：延續生涯最重要

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

3運動家DFA王維中主因

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366