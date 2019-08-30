湯普森恢復神速已可以跳投　新季有望提早復出？

Klay Thompson, never one to shy away from pressure. pic.twitter.com/xKhunNo8Nd — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) 2019年8月28日

記者張曜麟／綜合報導

上賽季總冠軍戰，湯普森(Klay Thompson)意外遭逢左膝十字韌帶撕裂的嚴重傷病，先前他自信的表示將會在新賽季復出，而先前他出席活動時，被現場球迷拱上前投籃，「湯神」竟毫不猶豫去上前，並且以標準的動作準確命中，更驚訝的是，湯普森投籃時還起跳，彷彿膝傷已經沒事。

湯普森在總冠軍戰G6不幸造成左膝十字韌帶撕裂，預計要休養5至7個月，這使得湯普森新賽季前半段賽程皆無法出席，甚至到了季後賽也不一定能夠出賽，對於勇士來說影響非常大，因為今夏勇士不僅沒有大動作補強，球隊陣容更是大更動，許多主力都相繼離開，目前後場戰力僅剩柯瑞(Stephen Curry)、羅素(D'Angelo Russell)2人。

不過對於自己遭逢重大傷病，湯普森先前卻表示自己一定會在新賽季復出，更會以110％的狀態回歸，確實如湯普森所說，他目前的回覆狀況相當神速，先前他參加一場活動，其中有投籃的環節，一開始先由球迷較勁罰球，不過到後面，球迷開始起鬨，希望湯普森也來秀一手，他也毫不猶豫的拿起球，先是投完罰球後，又往後退到三分線然後跳投命中，讓現場球迷驚呼連連。

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不過更讓人驚訝的是，湯普森竟然投籃時還順勢起跳，膝蓋的傷勢彷彿恢復得比預期中更快，這對於勇士來說絕對是一個好消息，或許湯普森有可能會提前復出。但勇士方面先前也表態並不會急於讓「湯神」出賽，會等到他完全復原，勇士也已經把湯普森視為長期資產，在今夏以5年1.9億美元的頂薪留下這名奪冠功臣。

▲湯普森總冠軍戰G6不幸十字韌帶撕裂。（圖／CFP）