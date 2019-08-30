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暴龍記者為林書豪落腳CBA開心　「在NBA沒機會不代表生涯終結」

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▲北京首鋼董事長秦曉雯，宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

▲北京首鋼宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

記者游郁香／綜合報導

林書豪上個月泣訴「覺得NBA已經放棄他」，《多倫多星報》資深記者史密斯(Doug Smith)曾撰文直言這是「胡扯」，這位台裔控衛曾有很多證明自己的機會。如今「豪小子」確定轉戰CBA，史密斯送上祝福，他強調無法在NBA得到機會，不代表生涯就此結束，建議其他在NBA得不到機會的球員到海外延續生涯。

「我很開心林書豪得到了一份工作，價碼可能也不錯，更重要的是他得以延續生涯。」在林書豪宣布登陸CBA披上北京首鋼戰袍後，暴龍隨隊記者史密斯給予祝福，他表示無法續留NBA令人非常遺憾，但「豪小子」也在籃球最高殿堂待了9年，打了將近500場比賽，賺了不少錢，「像這樣美好的事總有一天會結束。」

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▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

史密斯強調，在NBA得不到機會，並不代表生涯得跟著畫下句點，他希望和林書豪有相同困境的球員，可以到亞洲、歐洲或俄羅斯等地繼續打球。他也說，「豪小子」對無法成為聯盟450位球員之一感到失望，這完全可以理解，「沒人希望被告知他們無法繼續做他們一直在做的事。」

但如果還想繼續打球，而不單只是為了留在NBA，就必須拓展自己的視野，而林書豪也確實這麼做了，一位籃球員能繼續留在場上拚戰，不管是在什麼地方，都是很棒的一件事。

▲林書豪戰尼克。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子CBA北京首鋼
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