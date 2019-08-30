運動雲

>

歐尼爾終於鼓勵魔獸　拿熱火經驗希望霍華德重振

ETtoday運動雲

霍華德遭到質疑，仿效前輩歐尼爾，針對此事歐肥回應，「毫無感覺，等得到尊重再來談。」（圖／達志影像／美聯社）

▲歐尼爾先前不斷嗆霍華德，現在終於給予鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人在卡森斯受傷後，選定了霍華德(Dwight Howard)作為補強人選，但因為「魔獸」過去跟湖人關係鬧很差，許多人都不看好他可以在洛杉磯重新來過，紫金傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)先前更連續批評霍華德，對他完全不信任，不過「大鯊魚」現在終於鼓勵了霍華德，並用自己去熱火的經歷激勵對方。

霍華德重新回鍋湖人，雖然是補強，但因為近年霍華德的狀態不斷下滑，同時又有傷病困擾，另外他過去又跟湖人鬧不合，導致許多人都不看好這筆操作，歐尼爾先前被美國八卦媒體《TMZ》問到，對老東家簽下霍華德有何看法時，也完全不給面子表示，「誰？我不認識他。」

請繼續往下閱讀...

第一次砲轟對於歐尼爾來說還不足以表達他對霍華德的不滿，先前歐尼爾在跟前紫金一哥布萊恩(Kobe Bryant)的嘴砲過程中，他還是莫名嗆了霍華德，歐尼爾回復布萊恩，「兄弟，沒事的，當我看到那段訪問，我以為你在說霍華德(故意拼成Dwite)」，他的名字是這樣拼嗎？哈哈！」連續2次嗆霍華德，就可見歐尼爾對於「魔獸」多麼不看好。

▲湖人中鋒霍華德透露，上季的背傷曾讓他一度萌生退休意圖。(圖／達志影像／美聯社)

▲霍華德重返湖人。(圖／達志影像／美聯社)

不過30日身為前輩的歐尼爾，終於給了霍華德一些建議，「聽著，我祝福他一切都好。我給他唯一的建議就是認真努力打球，我知道他是一個大個子，他很努力，很希望贏得一個總冠軍。」隨後歐尼爾繼續說，「我想對霍華德說的是，我知道所有人都不看好你，但你必須帶著這股憤怒去打球，不要再開玩笑，多利用詹姆斯和庫茲馬這樣的隊友，你現在就處在一支很棒的隊伍中。」

緊接著歐尼爾還拿了自己去熱火的經驗拿激勵霍華德，「我去邁阿密的時候已經34歲了，和霍華德差不多的年紀，當我離開湖人時，許多人都認為我不行了，但我還是堅持下來，如果能夠在比賽中做到自己該做的事情，並保持專注，不再嬉鬧，認真比賽，這樣就能夠奪冠。」

這次湖人和霍華德簽的是「零薪資保障」的夏季合約，從10月21日起，每成功進入球隊大名單一天，每天能領到1萬4490美金的工資。湖人可能還會在合約中增加Exhibit 9條款，以確保若是「魔獸」在訓練營受傷，並在例行賽開打前被釋出，球隊只需要支付6000美金的補償金。霍華德目前已經進入生涯後期，他簽下這種合約，似乎也代表他想要證明自己的決心。

▲霍華德出走火箭一事，至今湖人總教練丹東尼還是不能理解。(圖／達志影像／美聯社)

▲霍華德回湖人外界普遍不看好。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA湖人霍華德歐尼爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

U18世界盃／韓斥資9.5億球場設計爛　球員休息區站不直

先發贏球好開心　張育成誤搭教練巴士好害羞

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1接殺跳進休息區　運動家隊靠這樣贏球

2U18世界盃余謙目標丟破150拚旅外

3SBL選秀　張家禾選秀狀元

4壓巴拿馬奪勝　陳柏毓：中了圈套

5暴龍記者看豪哥選擇：延續生涯最重要

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

3運動家DFA王維中主因

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366