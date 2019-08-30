歐尼爾終於鼓勵魔獸　拿熱火經驗希望霍華德重振

▲歐尼爾先前不斷嗆霍華德，現在終於給予鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人在卡森斯受傷後，選定了霍華德(Dwight Howard)作為補強人選，但因為「魔獸」過去跟湖人關係鬧很差，許多人都不看好他可以在洛杉磯重新來過，紫金傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)先前更連續批評霍華德，對他完全不信任，不過「大鯊魚」現在終於鼓勵了霍華德，並用自己去熱火的經歷激勵對方。

霍華德重新回鍋湖人，雖然是補強，但因為近年霍華德的狀態不斷下滑，同時又有傷病困擾，另外他過去又跟湖人鬧不合，導致許多人都不看好這筆操作，歐尼爾先前被美國八卦媒體《TMZ》問到，對老東家簽下霍華德有何看法時，也完全不給面子表示，「誰？我不認識他。」

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第一次砲轟對於歐尼爾來說還不足以表達他對霍華德的不滿，先前歐尼爾在跟前紫金一哥布萊恩(Kobe Bryant)的嘴砲過程中，他還是莫名嗆了霍華德，歐尼爾回復布萊恩，「兄弟，沒事的，當我看到那段訪問，我以為你在說霍華德(故意拼成Dwite)」，他的名字是這樣拼嗎？哈哈！」連續2次嗆霍華德，就可見歐尼爾對於「魔獸」多麼不看好。

▲霍華德重返湖人。(圖／達志影像／美聯社)



不過30日身為前輩的歐尼爾，終於給了霍華德一些建議，「聽著，我祝福他一切都好。我給他唯一的建議就是認真努力打球，我知道他是一個大個子，他很努力，很希望贏得一個總冠軍。」隨後歐尼爾繼續說，「我想對霍華德說的是，我知道所有人都不看好你，但你必須帶著這股憤怒去打球，不要再開玩笑，多利用詹姆斯和庫茲馬這樣的隊友，你現在就處在一支很棒的隊伍中。」

緊接著歐尼爾還拿了自己去熱火的經驗拿激勵霍華德，「我去邁阿密的時候已經34歲了，和霍華德差不多的年紀，當我離開湖人時，許多人都認為我不行了，但我還是堅持下來，如果能夠在比賽中做到自己該做的事情，並保持專注，不再嬉鬧，認真比賽，這樣就能夠奪冠。」

這次湖人和霍華德簽的是「零薪資保障」的夏季合約，從10月21日起，每成功進入球隊大名單一天，每天能領到1萬4490美金的工資。湖人可能還會在合約中增加Exhibit 9條款，以確保若是「魔獸」在訓練營受傷，並在例行賽開打前被釋出，球隊只需要支付6000美金的補償金。霍華德目前已經進入生涯後期，他簽下這種合約，似乎也代表他想要證明自己的決心。

▲霍華德回湖人外界普遍不看好。(圖／達志影像／美聯社)