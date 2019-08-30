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安東尼參與尼克非正式5對5訓練　KD+KI正說服籃網簽甜瓜

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▲▼外媒爆料杜蘭特正說服籃網簽下安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒爆料杜蘭特正說服籃網簽下安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

遭到聯盟「冷落」的10屆全明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)，30日傳出將參與老東家尼克隊的「非正式」5對5對抗訓練；《The Athletic》記者艾索拉(Frank Isola)進一步披露，今夏攜手轉戰布魯克林的兩大巨星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)正積極「促成」籃網簽下「甜瓜」。

日前美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)曾爆料，在遲遲找不到新東家之下，安東尼的經紀人主動聯繫了4支球隊，包括洛城雙雄湖人、快艇，還有拓荒者和七六人，不過波特蘭主帥史托茲(Terry Stotts)對「甜瓜」是否適合球隊存疑；這位10屆全明星前鋒是否被各隊列入「黑名單」引起熱議。

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雖然安東尼上季僅為火箭打了10場就遭拋棄，自今年2月被公牛釋出後就一直處於待業狀態，但他仍努力維持狀況，希望能延續NBA生涯。《體育畫刊》記者費斯切(Jake Fischer)30日報導，「甜瓜」預計會參與尼克隊在哥倫比亞大學舉行的5對5「非正式」訓練。

▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

今年6月時，過去長期報導尼克的《SNY》記者貝格利(Ian Begley)曾指出，安東尼對回到尼克結束生涯感到興趣；《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)這個月則披露，尼克今夏確實有意找「甜瓜」回鍋，但前提是他們必須挖到兩名超級巨星，例如杜蘭特和厄文，無奈最終沒能如願。

《The Athletic》另一名記者艾索拉30日進一步報導，就他所得到的消息，攜手加盟籃網的杜蘭特與厄文，正積極「促成」球隊簽下安東尼。不過這兩位巨星並沒有決定權，還是得看布魯克林的總管馬克斯(Sean Marks)的意思，「目前並不清楚馬克斯是否願意給安東尼一次機會，自從去年11月被火箭棄用後，他就沒在NBA賽場打過任何一場比賽。」

據消息來源表示，馬克斯以及主帥亞特金森(Kenny Atkinson)今夏都曾親自到場觀看安東尼的訓練狀態；「甜瓜」陣營則對續留NBA充滿信心。

▲甜瓜安東尼、韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網杜蘭特KD厄文安東尼甜瓜
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