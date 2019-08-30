運動雲

>

世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

ETtoday運動雲

▲▼美國男籃華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲華克、波波維奇都不擔心美國隊狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美國隊今年在大咖球星都不打世籃賽的情況下，使得陣容都是以二線球星以及年輕小將組成，這也讓外界都不看好他們能夠完成3連霸，不過對於這樣的質疑，今年美國隊最大牌的球星華克(Kemba Walker)卻不以為意，認為現在的成員一直都是帶著質疑前進，但目標都只有金牌。

今年美國隊許多大咖球星都率先表態不打世籃賽，原先在陣中的球員也相繼退出，儘管最終確定了訓練營名單，但仍有球員遭逢傷病退出，最終也是在庫茲馬受傷後自動產生12人名單。這次要尋求史無前例3連霸的美國，先前在熱身賽中，竟以4分爆冷輸給澳洲，儘管只是熱身賽，但這場比賽過後，外界都不看好美國隊能完成衛冕，同時FIBA更連2期的戰力評比，美國都僅排在第2被塞爾維亞都壓過。

請繼續往下閱讀...

面對這些質疑聲浪，今年美國隊中最大咖的球星華克卻出面表示不在乎，「我們沒有關注，現在派出的這支球隊參加已經是定局，我們之中很多人成長過程中都一直帶著質疑，對我們而言這並非新鮮事。現階段這些東西是沒必要的，沒人在乎別人怎麼想，最終我們只想贏球，只有一個目標，就是贏球、贏得金牌，並一直向前走；今年的強隊很多，但最終我們來參加，我們是願意把握機會，並願意為國家出戰的球員，誰會關心外界說什麼，這都無所謂。」

此外，今年擔任美國隊總教練的波波維奇(Gregg Popovich)，他也不擔心球隊狀況，「球員每天都在了解彼此，已經越來越好了，這是一支性格很好的球隊，他們動力十足，跟他們一起合作能感到到很多樂趣，他們一直都在變好。」

▲世籃賽,美國,澳洲,華克,米爾斯。（圖／CFP）

▲華克稱今年美國隊一直帶著質疑前進。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽美國華克波波維奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

先發贏球好開心　張育成誤搭教練巴士好害羞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1林明毅確定不參加選秀

2U18世界盃中華首戰4比1勝巴拿馬

330日運彩看好富邦勝兄弟

4KD+KI說服籃網簽安東尼

5王溢正遭遇林子崴　運彩看好桃猿

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

3運動家DFA王維中主因

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366