世籃賽／華克不在乎外界質疑美國隊　波波維奇更不擔心

▲華克、波波維奇都不擔心美國隊狀況。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

美國隊今年在大咖球星都不打世籃賽的情況下，使得陣容都是以二線球星以及年輕小將組成，這也讓外界都不看好他們能夠完成3連霸，不過對於這樣的質疑，今年美國隊最大牌的球星華克(Kemba Walker)卻不以為意，認為現在的成員一直都是帶著質疑前進，但目標都只有金牌。

今年美國隊許多大咖球星都率先表態不打世籃賽，原先在陣中的球員也相繼退出，儘管最終確定了訓練營名單，但仍有球員遭逢傷病退出，最終也是在庫茲馬受傷後自動產生12人名單。這次要尋求史無前例3連霸的美國，先前在熱身賽中，竟以4分爆冷輸給澳洲，儘管只是熱身賽，但這場比賽過後，外界都不看好美國隊能完成衛冕，同時FIBA更連2期的戰力評比，美國都僅排在第2被塞爾維亞都壓過。

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面對這些質疑聲浪，今年美國隊中最大咖的球星華克卻出面表示不在乎，「我們沒有關注，現在派出的這支球隊參加已經是定局，我們之中很多人成長過程中都一直帶著質疑，對我們而言這並非新鮮事。現階段這些東西是沒必要的，沒人在乎別人怎麼想，最終我們只想贏球，只有一個目標，就是贏球、贏得金牌，並一直向前走；今年的強隊很多，但最終我們來參加，我們是願意把握機會，並願意為國家出戰的球員，誰會關心外界說什麼，這都無所謂。」

此外，今年擔任美國隊總教練的波波維奇(Gregg Popovich)，他也不擔心球隊狀況，「球員每天都在了解彼此，已經越來越好了，這是一支性格很好的球隊，他們動力十足，跟他們一起合作能感到到很多樂趣，他們一直都在變好。」

▲華克稱今年美國隊一直帶著質疑前進。（圖／CFP）