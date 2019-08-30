楊敬敏、曾文鼎回歸台籃？　張宗憲動向9月將明朗

▲楊敬敏是否投入夢想家陣營，近來引發球迷討論。（圖／CFP）

記者杜奕君／台北報導

近期台灣籃壇再度「動起來」，在「野獸」林志傑回歸加盟富邦勇士後，許多台灣籃壇黃金世代或頂級球員的動向，也將在近日正式底定。由於CBA新球季球員註冊截止日8月31日即將到來，屆時包括曾文鼎、楊敬敏等黃金世代旅外台將動向就將揭曉。另外，與富邦約滿的張宗憲接下來也可能出現轉隊狀況。

台籃在經歷先前的職籃破局、球隊解散或出走狀況後，近期又在林志傑回歸情況下，重新引發討論及關注，這批「黃金世代」在旅外多年情況下，是否將落葉歸根回到台灣籃壇效力，也成為球迷關注討論焦點。

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包括「大房東」曾文鼎、「阿美族戰士」楊敬敏，目前個人動向都尚未正式公布，但由CBA新賽季球員登錄大限截止日8月31日即將到來，接下來兩人是否會回到台灣籃壇所屬球隊效力，也將值得後續觀察。

▲曾文鼎是否回台打球，引發球迷討論。（圖／CFP）

據傳楊敬敏即便仍有前進CBA想法，但傳出最終可能投入ABL寶島夢想家陣營效力，至於曾文鼎部分，也可能投入富邦勇士陣營，但仍未排除重返CBA賽場可能性。

另一位尚未宣布動向者，則是「噴射機」張宗憲，由於與富邦合約即將屆滿，這位台灣籃壇旅外「先驅者」的下一步同樣引發高度討論，近日張宗憲更時常與夢想家領隊「黑人」陳建州互動，無論街頭鬥牛或是參加投籃練習，都讓外界對於張宗憲是否也投入夢想家陣營充滿想像。

對於上季奪下ABL例行賽龍頭的夢想家來說，新賽季在側翼部分若真能引進楊敬敏、張宗憲兩大好手，本土戰力確實能獲得大進補，也更添和ABL列強拚搏籌碼。至於富邦方面，若能有林志傑、曾文鼎前來相助，整體實力勢必更加耀眼，也增添首季闖盪ABL聯賽本錢。

▲張宗憲與富邦約滿後，也傳出可能轉隊傳聞。（圖／資料照）