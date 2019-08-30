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美網／不敵世界排名116地主　哈勒普爆冷無緣32強

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▲▼ 美網，哈勒普（Simona Halep），湯森（Taylor Townsend） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒普爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

曾一度高居世界排名1的哈勒普（Simona Halep），在美網女單的征途，被美國選手湯森（Taylor Townsend）給提前結束，她以6比2、3比6、6（4）比敗給這位排名116的選手無緣32強。

哈勒普在美網之前的比賽，還曾給過湯森一些打球上的建議，湯森也表示，哈勒普雖然沒有說太多，但是她還記得內容，也曾聽其他選手說過，也記得自己當初為什麼要向她提問。

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哈勒普落敗後，也被問及此事，她笑說：「下次，我什麼都不會講！」這是她生涯第3次無法在美網闖過第2輪，且自2016年晉級8強後，連續3年無法再達到這個門檻。

湯森是會外賽晉級的選手，這一戰也成為美網當下最具話題性的人物，第4種哈勒普成為目前女單出局者中，種子排名最高的選手。

湯森過去和哈勒普交手3次都輸球，此戰在網前相當積極，106次上網，拿到64分，給哈勒普製造不少麻煩，第3盤湯森3度化解對手賽末點，並在搶七大戰中連下3分收下勝利。

「以前對戰我都想著要把球打進去，這次我想著要贏。」湯森賽後表示，她告訴自己，沒有什麼可以輸的，這一場對勝利對自己來說，絕對是意義重大。

▲▼ 美網，哈勒普（Simona Halep），湯森（Taylor Townsend） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網
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