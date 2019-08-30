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U18世界盃／何恆佑因為陳冠宇選49號　越洋討教國際賽祕技

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▲U18中華隊蔡佳諺、何恆佑。（圖／甘霖廣告）

▲U18中華隊何恆佑。（圖／甘霖廣告）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃將於30日開打，中華隊首棒何恆佑披上「49號」戰袍，原因是他想跟偶像羅德左投陳冠宇穿一樣的背號，為了準備世界盃，他也特地越洋聯絡陳冠宇，請他給予建議。

何恆佑在國小時期就因父親認識陳冠宇，何恆佑的父親與陳冠宇的父親一起打壘球因而認識，何恆佑國小與高中都跟陳冠宇念同一間，在二重國中時，陳冠宇回母校練球，有比較多的互動。何恆佑說，「從小就把陳冠宇當作偶像，只要爸爸說有他的比賽，我一定會看，YouTuBe影片也都看過了，印象最深刻就是他高中時邊哭邊打安打。」

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何恆佑少棒與青少棒曾打過小馬聯盟國際賽，不過這是他首度參加世界棒壘球總會舉辦的國際賽，U18世界盃齊聚各國好手，強度更高。何恆佑說，「我本來都會做意象訓練，但遇到一個問題，去打世界盃，比賽層次更高，跟玉山盃不一樣，比賽情節想得比我更誇張一點，不知道該怎麼辦。」

為解決問題，何恆佑特地打電話給在日本的陳冠宇求救，何恆佑說，「學長告訴我，去打世界盃就是要享受比賽，因為都是打棒球，雖然身材很高大，但打得都是同一顆棒球，利用世界盃享受各國球風，學起來對自己也會很有用。」

何恆佑在台美熱身賽時，被美國投手150公里速球砸中右耳，目前已無大礙，首戰中華對巴拿馬重回先發打線，擔任開路先鋒。

▲U18中華隊蔡佳諺、何恆佑。（圖／甘霖廣告）

▲U18中華隊何恆佑。（圖／甘霖廣告）

關鍵字： U18世界盃中華隊
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