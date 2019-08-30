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籃網前鋒「養傷誤用禁藥」遭禁賽25場　錢德勒損失超過58萬美金

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▲▼今夏轉戰籃網的前鋒錢德勒因誤用禁藥，將被禁賽25場。（圖／CFP）

▲今夏轉戰籃網的前鋒錢德勒因誤用禁藥，將被禁賽25場。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

擁有11年NBA資歷的籃網前鋒錢德勒(Wilson Chandler)，30日傳出藥檢呈現陽性，將面臨禁賽25場的處罰，將因此損失58萬2898美金的薪資。錢德勒在聲明中表示，他在養傷期間「誤用」了被列入禁藥名單的藥物，但劑量非常少，他為自己的疏忽向籃網球團道歉。

32歲的錢德勒上季共為快艇和七六人打了51場比賽，場均能攻得6分、4.2籃板，他今夏與籃網簽下1年老將底薪合約，還未代表布魯克林出賽就陷入禁藥風波。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)30日率先在推特上披露，這位32歲資深前鋒使用了體能增強藥物（Performance Enhancing Drug，簡稱PED），將被禁賽25場。

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隨後籃網球團宣布，錢德勒的伊帕瑞林指數(Ipamorelin)檢測結果為陽性，確認他違反禁藥規定的消息。《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)計算，禁賽25場將讓錢德勒損失58萬2898美金的薪資，等於一場就賠了2萬3316美金。

▲▼今夏轉戰籃網的前鋒錢德勒因誤用禁藥，將被禁賽25場。（圖／CFP）

錢德勒在聲明中表示，「在我養傷的期間，也是在我和籃網簽約之前，我使用了被列入禁藥名單的藥物，我並不知道這種藥物被禁止使用，我的醫生也沒注意到。我會承擔起責任，我為我犯的錯誤向籃網隊友、教練、球團高層和球迷道歉，我會繼續努力為新賽季做準備。」

雖然錢德勒確定將被禁賽25場，但他仍可以參與籃網的訓練營和熱身賽，他將在開季第5戰結束後被移入禁賽名單。在這位32歲前鋒被禁賽期間，已經有15名保障合約球員的籃網，將被允許簽下第16名球員。

▲▼今夏轉戰籃網的前鋒錢德勒因誤用禁藥，將被禁賽25場。（圖／CFP）

關鍵字： NBA籃網錢德勒
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