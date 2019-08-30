SBL／王柏智後還有人退選秀？　當天出席為準難預料

▲王柏智。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

第17季SBL季前選秀將在30日下午3點舉行，選秀前不到6小時，傳出國體大禁區好手、曾入選中華白的王柏智因加盟寶島夢想家退出選項，投下一顆震撼彈，並傳出可能還有球員退出選秀。

今年SBL因達欣退出，上季總冠軍富邦轉戰ABL，變成5隊參賽，賽制變成與中職相同的上下半季，也受到職籃籌備進度影響，選秀比往年較晚舉行。

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變數不僅於此，由於ABL球隊的出現，在本土球員新血補強來源，與SBL同樣都鎖定UBA畢業的球員居多，並可直接與球員接觸，等於5支SBL球隊，要面臨富邦與寶島夢想家的競爭。

不過這本來就是自由市場競爭機制，王柏智退出選秀後，傳出可能還有報名選秀的球員，也將放棄這次選秀機會，轉投其他SBL以外的球隊，林明毅是傳聞可能退出的球員。

籃協表示，選秀辦法規定，選秀會開始前會先確認球員出席情況，點名未到者就視同放棄，之後想加入SBL就重新報名選秀。

王柏智的情況，不需要提前報備，當日未出席就視同放棄參加選秀，因此籃協也無法先確定有誰放棄選秀，除非像王柏智先發表聲明，否則都以當天出席為準。

過去因為有球員報名選秀臨時退出，籃協更改規定為報名就無法退出，選秀會當天未出席者，就視同放棄，若想重新加入就重新報名下一次選秀的規定。