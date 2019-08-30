運動雲

>

SBL／王柏智後還有人退選秀？　當天出席為準難預料

ETtoday運動雲

▲▼ 瓊斯盃中華白王柏智 。（圖／記者洪偵源攝）

▲王柏智。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

第17季SBL季前選秀將在30日下午3點舉行，選秀前不到6小時，傳出國體大禁區好手、曾入選中華白的王柏智因加盟寶島夢想家退出選項，投下一顆震撼彈，並傳出可能還有球員退出選秀。

今年SBL因達欣退出，上季總冠軍富邦轉戰ABL，變成5隊參賽，賽制變成與中職相同的上下半季，也受到職籃籌備進度影響，選秀比往年較晚舉行。

請繼續往下閱讀...

變數不僅於此，由於ABL球隊的出現，在本土球員新血補強來源，與SBL同樣都鎖定UBA畢業的球員居多，並可直接與球員接觸，等於5支SBL球隊，要面臨富邦與寶島夢想家的競爭。

不過這本來就是自由市場競爭機制，王柏智退出選秀後，傳出可能還有報名選秀的球員，也將放棄這次選秀機會，轉投其他SBL以外的球隊，林明毅是傳聞可能退出的球員。

籃協表示，選秀辦法規定，選秀會開始前會先確認球員出席情況，點名未到者就視同放棄，之後想加入SBL就重新報名選秀。

王柏智的情況，不需要提前報備，當日未出席就視同放棄參加選秀，因此籃協也無法先確定有誰放棄選秀，除非像王柏智先發表聲明，否則都以當天出席為準。

過去因為有球員報名選秀臨時退出，籃協更改規定為報名就無法退出，選秀會當天未出席者，就視同放棄，若想重新加入就重新報名下一次選秀的規定。

▲▼ UBA，國體大，王柏智 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

張育成敲出第3支安打　衝本壘被觸殺出局

張育成7上跑出內野安打　掀攻勢助印地安人再得1分　

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

美網／謝淑薇化解4賽末點白搭　64強止步無緣對決小威

熱門新聞

王維中遭運動家DFA　12強參賽機會更大

林子偉守備撞牆腦震盪進傷兵　9月恐難再上大聯盟

王維中遭DFA主因　回3A仍無法回穩、運動家不缺牛棚左

張育成單場2支安打　印地安人3連勝橫掃老虎

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

鄭兆村蘇黎世鑽石年終賽首擲飆89公尺05　創本賽季最佳奪亞軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1華克、波波維奇不擔心美國隊狀況

2U18世界盃最後9局制　未來打7局

3籃網錢德勒養傷誤用禁藥遭禁賽25場

4何恆佑為陳冠宇穿49號　越洋討教

5楊敬敏、曾文鼎回台？　張宗憲動向9月明朗

熱門新聞

1王維中遭運動家DFA　12強穩了

2林子偉撞牆腦震盪進傷兵　難上大聯盟

3運動家DFA王維中主因

4張育成敲2安　印地安人3連勝橫掃老虎

5王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366