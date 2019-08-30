世籃賽／歐媒列5支能擊敗美國的球隊　塞爾維亞居首

記者張曜麟／綜合報導

今年美國隊因為大牌球星都不打世籃賽，整體陣容比過往黯淡許多，這也讓他們的3連霸之路出現危機，上一次美國隊在國際賽輸球，還要追朔到2006年的世錦賽，現在他們又再次面臨艱困挑戰，而歐媒《Eurohoops》就列出了5支有望擊敗美國的隊伍，其中以塞爾維亞被評第一，被視為最有最大實力打敗美國。

▲塞爾維當家中鋒約基奇。（圖／CFP，下同）



1. 塞爾維亞

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近年塞爾維亞不斷威脅美國霸主的地位，在2014年的世界盃以及2016年的奧運都在冠軍戰相遇美國，儘管都輸球收場，但仍給美國很大困擾。而在今年的世籃賽，雖然歐陸第一控特奧多西奇(Milos Teodosic)因傷退出，但塞爾維亞陣中還有約基奇(Nikola Jokic)這名頂尖中鋒坐鎮，同時還有像波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)這樣的射手在隊上，陣容相當完整。在FIBA評比戰力上，塞爾維亞也超越美國成為第一，他們也是唯一一支在熱身賽中全勝的隊伍，也是被看好最有能力擊敗美國的球隊。

2. 西班牙

西班牙一直以來都不斷在跟美國做抗衡，過去的國際賽中，面對豪華陣容的美國，「無敵艦隊」也從未退縮，而這次西班牙雖然少了大賈索，但小賈索(Marc Gasol)今年剛奪下NBA總冠軍，攻防兩端主宰力相當強大，同時盧比歐(Ricky Rubio)也在隊中，同時還有赫南高梅茲(Hernangomez)兄弟，這些老將若碰上今年的美國，將會帶給他們很大困擾。

3. 法國

今年法國隊陣容同樣算得上星光熠熠，有著戈貝爾(Rudy Gobert)守護禁區之外，巴圖(Nicolas Batum)的身體素質也足以帶給美國隊一定的困擾，同時隊中還有一些歐洲聯賽的頂級球員，目的就是要衝擊冠軍，也希望可以奪下奧運資格，若碰頭美國，將可見傳統歐陸強權與新生代美國隊的決鬥，而法國自2014年世界盃奪下第3名後，2016年奧運、2017年歐錦賽都無功而返，這次美國隊實力大縮水，將是奪牌的好時機。

4. 希臘

希臘陣中有著今年世籃賽最大咖球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)坐鎮，這就是希臘最大的優勢，而希臘這次能走得多遠，就是要看「字母哥」的發揮，倘若他依舊像在NBA一樣無人能擋，美國隊肯定會遭遇重挫，而過去在2006年希臘就曾在世錦賽中擊敗美國，這次能否複製同樣結果，則需要發揮團隊的優勢。

5. 澳洲

今年的澳洲可說來勢洶洶，不僅有5名NBA球員坐鎮，FIBA最新戰力評比更衝上第3，就可見這支「袋鼠軍團」多麼強硬，而今年的熱身賽中，他們兩次對決美國，儘管第一場輸球，但第二場卻爆冷以4分擊敗美國，讓美國隊國際賽的78連勝遭到終結，美國隊教練波波維奇先前也大讚澳洲是很大威脅，有望挑戰冠軍，若他們遇到美國，在發揮熱身賽的好表現，有可能再次爆冷獲勝。