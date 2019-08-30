U18世界盃／韓斥資9.5億球場設計爛　球員休息區站不直

▲「現代汽車夢想園區」主球場休息區，球員只能彎著身子。（圖／甘霖廣告提供）

記者路皓惟／綜合報導

斥資經費約340億韓元(約台幣9.5億)，建構在韓國釜山機張郡的「現代汽車夢想園區」，是本屆U18世界盃的比賽場地，但這座造價不菲的球場，主球場球員休息區的設計卻是為人詬病，高度僅大約155公分，球員進出都必須彎著身子，以免一直撞到頭。

中華隊首戰巴拿馬於主球場進行，這座球場中外野距離400英尺，左、右外野全壘打牆距離約322英尺，規格與台灣職棒球場相當，草皮維護也是水準之上，但休息區的大小卻讓代表隊全員「大開眼界」，教練直呼休息區的空間連U10少棒球員都會嫌小。

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中華隊身材高大、壯碩的球員不少，像是身高198公分的李晨薰，以及身高逼近190公分的陳柏毓、潘文輝、林子豪等球員來說，站在休息區裡簡直悲劇，不僅要小心頭部碰撞之外，球員坐著幾乎都是「黏緊緊」。

「球場環境很好，但休息區真的是太小了，我都一直撞到頭！」連身高170公分、體重70公斤，體型不算高大的隊長鄭宗哲都嫌侷促，由此可見這座球場休息區的設計問題有多大，不難想像團隊身高最矮180公分的美國隊，坐在休息區會有多麽擁擠。

韓國為紀念棒球發展100年、職業棒球發展30年，在釜山市機張郡打造「南韓棒球名譽的殿堂」之主題公園，規模相當大，占地19萬6000平方公尺，投入經費約340億韓圜，設置4座成棒球場、1座少棒球場，以及1個壘球場和2座足球場。

▲主球場球員休息區小，球員坐得擁擠。（圖／甘霖廣告提供）