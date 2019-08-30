王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

▲王柏智宣布退出此次SBL新人選秀，轉投入ABL寶島夢想家。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17季新人選秀會將於30日正式登場，但本屆被視為「選秀狀元」大熱門的國體大中鋒，稍早發表正式聲明，宣布轉投ABL寶島夢想家，也為此次SBL選秀會投下震撼彈，未來SBL在人才投入上，恐怕還將面對包括富邦勇士、寶島夢想家等球隊之競爭挑戰。

王柏智2018年曾幫助國體大拿下隊史UBA首冠，個人也於該年瓊斯盃入選中華白國手。

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王柏智聲明稿如下：

關於生涯規劃一事，柏智苦惱多時，早在報名選秀會前，就開始與ABL及SBL球隊接洽、訓練，不過仍無法做出選擇，於是柏智決定先行報名SBL選秀會。直至選秀前兩天，柏智與家人、教練、經紀公司進行反覆討論，經過多方評估後，最後一刻才下定決心加入寶島夢想家。

主因是柏智在大學最後一年，因傷錯過球季，傷癒回歸球場後，最大的目標是尋求穩定出賽、發揮的舞台，而寶島夢想家承諾願意重用柏智，並予以重點栽培，柏智也非常期待能向陣中的黃金世代學習，一同挑戰ABL殿堂。



最後，萬分感謝大家對柏智的關心及愛護，關於正式加盟及簽約細節之消息，將以球團公告為主。

▲王柏智是2018年瓊斯盃中華白國手。（圖／資料照）